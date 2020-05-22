У нас, по крайней мере, нет передвижных моргов на улицах, как в США

Говоря о борьбе с пандемией, нам любят приводить в пример «позитивный зарубежный опыт». Забывая, что страны-победительницы коронавируса, как правило, малонаселенны, географически изолированы, а чаще и то, и другое: Исландия, Сингапур, Новая Зеландия… Или это очень специфические сообщества: Китай, Южная Корея, с которыми нас сравнивать сложно. А вот для многих развитых государств Запада коронавирус стал тяжелейшей проверкой на прочность всех систем здравоохранения.

Например, в Италии медицина этот экзамен если и сдала, то на тройку с минусом. В местных больницах во время вспышки коронавируса не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачам приходилось выбирать, кого к ним подключать, чтобы спасти, а кого нет, обрекая на смерть. Об этом они сами рассказывали в многочисленных интервью.

В таких условиях Россия, сама попавшая под удар пандемии, протянула руку помощи и отправила медиков и аппараты ИВЛ в Италию, причем по просьбе последней. От хорошей жизни с такими запросами к зарубежным партнёрам не обращаются. Доходит до анекдота: огромную партию масок в Италию поставил Таджикистан, у которого с ней даже особых экономических связей нет, а индустриальная мощь в Средней Азии всё-таки послабее, чем в одной из стран «Большой семёрки».

Впрочем, проблемы здравоохранения на Апеннинах начались не вчера. Ещё в 2007 году премьер-министр Романо Проди был вынужден собрать совещание после публикации в журнале L’Espresso о вопиющем нарушении санитарных норм в одной из римских клиник.

На сегодня, по данным того же L’Espresso (не доверять им нет оснований), в Италии не хватает 56 тыс. врачей и 50 тыс. младшего медперсонала. Вдобавок, за последние 5 лет в стране закрыто 758 отделений больниц.

Сходная ситуация и в США. Там медицина на грани коллапса, и это не фигура речи. Полбеды, что она оказалась просто не готова к катастрофическому росту числа заболевших. Сейчас можно ожидать массового банкротства местных больничных сетей из-за нехватки средств на лечение свыше миллиона больных «ковидом». Уровень безработицы на апрель — 14,7% (в реальности, возможно, больше), размер госпособия меньше, чем счёт на лечение, поэтому в здравоохранении — кризис неплатежей.

Крупнейшая в США медицинская сеть Quorum Health, которая управляет почти сотней госпиталей в 16 штатах, несет огромные убытки и в апреле подала в суд прошение о самобанкротстве. Одновременно перегружены морги, крематории и похоронные бюро, особенно в Нью-Йорке. Одно из них было вынуждено складировать трупы в прицепах-холодильниках на улице, а потом погребать их в братских могилах для бедняков. Вокруг коронавируса расплодилось множество фейков, на эта новость — увы, реальность. Я не утверждаю, что у нас в России всё великолепно, но до такого мы пока не дошли.

Вернёмся в Европу. В Британии народная газета Daily Mail публикует подробную инструкцию, как из старой футболки сделать маску при помощи швейной машинки. Англичанам нечем заняться на самоизоляции? Нет, просто не хватает даже элементарных средств защиты.

Зато гробовщики завалены заказами. В Испании, в селе Пиньор, которое уже много поколений специализируется на этом промысле, все похоронные мастерские увеличили продажи вдвое. В Мадриде временный морг одно время размещался даже в Ледовом дворце…

К счастью, сейчас большинство зарубежных стран выздоравливают от коронавируса. Но победа далась им очень, очень дорогой ценой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778980" frameborder="0"></iframe> В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

C начала мая из-за границы вывозными рейсами возвращено 8687 россиян

Вместе с ними часто вывозят и белорусов, украинцев, казахстанцев и других жителей СНГ (подробности)

Люди откажутся от выставок, но вернутся в бары и кафе: как будем жить после пандемии

Исследователи спрогнозировали, как нынешнее время изменит наше поведение (подробности)