Дарья Клишина: Самоизоляция – время для красоты
Известные российские спортсменки в период самоизоляции не только поддерживают форму, но и с особой тщательностью следят за собой, благо времени для этого предостаточно. Красавица-легкоатлетка Дарья Клишина, кроме своих тренировок, выставляет в соцсетях ролики, как она примеряет вечерние платья и подбирает помаду для губ.
А потом начинает доставать и другие вещи и гардероба, надевая джинсы.
«Немного о предпочтениях в одежде. Джинсы - очень востребованная вещь в моём гардеробе.
Они «прошли» долгий путь с момента первой продажи до сегодняшних дней, и стали одним из самых популярных и привычных элементов гардероба каждого современного человека. А мой родной город Тверь в середине 80-х - Калинин, был «джинсовой столицей» СССР, там были сшиты первые советские фабричные джинсы
Сейчас я часто ношу джинсы и отлично сочетаю их как с кедами, так и туфлями», - пишет 29-летняя прыгунья в длину.
А потом Дарья выставляет потрясающее фото с пляжа Флориды.
А в это время шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова тоже роется в своем гардеробе и выходит на люди в потрясном виде.
«Нашла платье среди своих купальников», - подписала Ефимова.
Надо отметить, что на морской набережной Лос-Анжелеса полно занимающихся спортом.
ИСТОЧНИК KP.RU