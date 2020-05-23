Дарья Клишина: Самоизоляция – время для красоты

Известные российские спортсменки в период самоизоляции не только поддерживают форму, но и с особой тщательностью следят за собой, благо времени для этого предостаточно. Красавица-легкоатлетка Дарья Клишина, кроме своих тренировок, выставляет в соцсетях ролики, как она примеряет вечерние платья и подбирает помаду для губ.

А потом начинает доставать и другие вещи и гардероба, надевая джинсы.

«Немного о предпочтениях в одежде. Джинсы - очень востребованная вещь в моём гардеробе.

Они «прошли» долгий путь с момента первой продажи до сегодняшних дней, и стали одним из самых популярных и привычных элементов гардероба каждого современного человека. А мой родной город Тверь в середине 80-х - Калинин, был «джинсовой столицей» СССР, там были сшиты первые советские фабричные джинсы

Сейчас я часто ношу джинсы и отлично сочетаю их как с кедами, так и туфлями», - пишет 29-летняя прыгунья в длину.

А потом Дарья выставляет потрясающее фото с пляжа Флориды.

dariaklishina А на море белый песок... 1,2 или 3 #sunshine #goodday #dariaklishina

А в это время шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова тоже роется в своем гардеробе и выходит на люди в потрясном виде.

pryanya93 Нашла платье среди своих купальников Life is finally going back to normal

«Нашла платье среди своих купальников», - подписала Ефимова.

Надо отметить, что на морской набережной Лос-Анжелеса полно занимающихся спортом.