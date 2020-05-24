2020-05-23T14:00:35+03:00
Общество

«Это целая эпоха»: Полпред президента Николай Цуканов поздравил «Комсомолку» с 95-летием

В свои 95 «КП» - это большой издательский дом: газета, сайт, радио
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Николай Цуканов отметил, что на протяжении всей своей истории "Комсомолка" шла в ногу со временем, моментально реагируя на все изменения. Фото: Донат Сорокин/ТАССНиколай Цуканов отметил, что на протяжении всей своей истории "Комсомолка" шла в ногу со временем, моментально реагируя на все изменения. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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У "Комсомолки" - юбилей, 95 лет. Поздравления в адрес редакции приходят со всей страны. Телеграмму на имя главного редактора Владимира Сунгоркина прислал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

- Наградой за 95 лет деятельности стали не только ордена. Думаю, что самой главной наградой является неизменный успех и внимание со стороны многих миллионов читателей и слушателей, - написал в своем послании полпред.

Николай Цуканов отметил, что на протяжении всей своей истории "Комсомолка" шла в ногу со временем, моментально реагируя на все изменения.

В письме полпреда Николая Цуканова говорится:

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас с юбилейной датой - 95-летием начала издания газеты "Комсомольская правда"! Для газеты это целая эпоха. За эти годы средства массовой информации претерпели колоссальные изменения. "Комсомольская правда" не потерялась в глобальной информационной среде, она шла в ногу со временем, моментально реагируя на все изменения, формируя общественное мнение и укрепляя единое информационное пространство. Печатные тиражи, радио, интернет-издания теперь уже Издательского дома "Комсомольская правда" - все это позволило сохранить своего читателя, а во многих случаях и значительно расширить аудиторию.

Наградой за 95 лет деятельности стали не только ордена. Думаю, что самой главной наградой является неизменный успех и внимание со стороны многих миллионов читателей и слушателей.

Уверен, что начавшаяся 95 лет назад история "Комсомольской правды" будет продолжена! Желаю вам и всему коллективу "Комсомолки" здоровья, благополучия, реализации всех проектов и планов и всего самого наилучшего!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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