Может ли эпидемия коронавируса понизить пенсионный возраст в России

В России могут прибегнуть к снижению пенсионного возраста, чтобы смягчить кризис на рынке труда. С такой новостью выступила в СМИ доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Логика у эксперта простая: можно отпустить на заслуженный отдых нынешних предпенсионеров, чтобы освободить рабочие места для тех, кто потерял источник заработка из-за эпидемии коронавируса. Мол, люди старшего поколения уже заработали себе на старость, пусть отдохнут и дадут сделать это тем, кто помоложе.

- Давайте говорить откровенно: денег на снижение пенсионного возраста в стране нет. Собственно, его поэтому полтора года назад и повысили. Средний размер пенсионного счета по стране – 80 тысяч рублей, - сказал «Комсомольской правде» доктор экономических наук Никита Кричевский. – НПФ не лучшим образом распоряжались взносами людей, приобретая «левые активы». А часть денег просто разворована, и такое ощущение, что проблемой их возврата занимаются больше лондонские суды, чем российские правоохранительные органы.

При этом эффект от предлагаемого снижения пенсионного возраста неочевиден. По оценкам Мирзабалаевой из РЭУ, уйти на заслуженный отдых пораньше смогут 1,5-2 млн человек, профессор Кричевский говорит максимум о миллионе. Для сравнения – экономически активного населения в стране порядка 75 млн, а, например, получателей единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка – больше 22 млн детей.

Да и не факт, что рабочие места, которые освободят предпенсионеры, займет молодежь. Наверняка кто-то захочет оптимизировать штат под таким удобным предлогом. Кто-то поделит освободившуюся ставку между другими сотрудниками. А кто-то предложит новичку меньший оклад: «Ну, Валерий Владимирович 20 лет у нас работал, все знал и умел, а у тебя опыта чуть, давай-ка мы тебе пока поменьше зарплату положим».

- Думаю, снижение пенсионного возраста ничего не даст людям, - считает Никита Кричевский. – Зато это еще один удар по бюджетной системе. Она-то справится, не переживайте, но смысла в этом нет никакого. Государство вообще не создает рабочие места, это прерогатива бизнеса. Поэтому требовать сейчас, чтобы власти расчистили поляну для нынешних безработных, это значит призывать к возврату в кондовый социализм со всеми его «прелестями». Никто этого не хочет.

По итогам апреля официальный уровень безработицы в стране достиг 4,6%, такой статус имеют миллион 243 тысячи человек. Министр труда РФ Антон Котяков не исключил, что без заработка могут остаться 5-6 млн россиян.

- У нас нет иного способа помочь этим людям, кроме как повысить пособие по безработице. Да и не только у нас, это происходит во всем мире, - отметил Никита Кричевский. – Понижение пенсионного возраста тут не даст никакого результата, даже если бы у нас были на это деньги. Другое дело досрочный выход на пенсию для некоторых категорий граждан. Так поступали, например, с восточными немцами после объединения Германии.

Что-то похожее есть в антикризисном плане правительства. Чиновники предлагают смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Тем, кто пострадал от коронакризиса, разрешат отправить на отдых на 3 года раньше установленного законом срока. Такая возможность есть у них и сейчас, правда, не за 3 года, а за 2. Для этого нужно иметь необходимый стаж (25 лет для мужчин и 20 для женщин) и подтверждение из службы занятости, что человек не может найти применения своим навыкам и умениям.