Досрочный выход на пенсию: кому положен и как можно оформить

В правительстве хотят смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Антикризисную меру предложили в Минтруде. Она должна быть включена в национальный план по спасению экономики, который Кабмин планирует обсудить 25 мая, пишут «Известия».

В Минтруде считают, что пожилым людям, пострадавшим от кризиса, надо дать возможность выйти на пенсию раньше срока - за три года до того, как у них на это появится официальное право. Напомним, по закону в этом году мужчины могут выйти на пенсию в 61,5 года, а женщины - в 56,5 года.

При этом право на досрочную пенсию есть и сейчас. Эта мера действует с прошлого кризиса. Но в нынешнем законодательстве можно выйти на заслуженный отдых только на два года раньше срока. Плюс есть другие ограничения: обязательный стаж в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, право на досрочный выход должны подтвердить в службе занятости: что человек стоит на бирже труда, пытается, но не может найти работу, и именно поэтому ему нужна поддержка от государства.

Как поясняли в ПФР, получателей таких досрочных пенсий в России относительно немного. В прошлом году их было около 23,5 тысяч. В 2020 году на выплаты досрочных пенсий было заложено 4,4 млрд рублей. «Комсомолка» приводит основные причины, по которым можно оформить досрочную пенсию по старости (за исключением вредных и тяжелых профессий, которые идут особняком).

1. Увольнение в предпенсионном возрасте

В кризис многие компании предпочитают избавляться от части сотрудников. При этом под сокращения попадают и и те люди, которым до пенсии остается совсем чуть-чуть. В таких случаях они имеют право на досрочную пенсию. Но чтобы оформить его, сначала нужно стать официальным безработным, то есть зарегистрироваться в местной службе занятости. У этого есть большой плюс. В течение года можно получать повышенное пособие по безработице - 12 тысяч рублей. А потом, если работу так и не удастся найти, оформить досрочную пенсию. Как мы уже писали выше, для этого нужно иметь довольно приличный стаж: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

2. Многодетность

Эту поправку ввели одновременно с повышением пенсионного возраста. По сути, это мера поддержки демографии. Досрочный выход на пенсию полагается многодетным матерям. И чем больше детей, тем раньше. К примеру, если трое, женщина может выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, если четверо — на четыре года раньше. Максимальную льготу получают женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей. Право на пенсию у них возникает в 50 лет. При этом есть лишь одно ограничение - минимальный стаж должен быть не меньше 15 лет.

3. Большой стаж

Эта меру тоже вводили вместе с повышением пенсионного возраста. Задача состояла в том, чтобы поощрить тех, кто и так много работал в последние годы. И внес большой вклад в российскую экономику. Так, на два года раньше срока могут выйти женщины со стажем в 37 лет и мужчины с опытом работы в 42 года. Проверить, какой стаж у вас уже накопился, можно в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

КАК ОФОРМИТЬ?

За досрочной пенсией нужно обратиться в ПФР (лично или онлайн, в том числе через портал госуслуг). Подать заявление можно в удаленном режиме. При этом, если вы считаете, что часть стажа вам не учли, информацию можно уточнить, например предоставив подтверждающие документы.

Напомним, сейчас действует переходный период по повышению пенсионного возраста. В 2028 году для женщин он будет наступать в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Всего в законе более 30 категорий граждан (в основном по профессиональным признакам), у которых есть право получать пенсию досрочно. Полный список можно посмотреть на сайте ПФР.

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