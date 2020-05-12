В России вдвое выросло число безработных

С 1 марта за помощью в поиске работы или за получением пособия по безработице в службы занятости обратились 1,6 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства во вторник. По ее словам, число безработных в России выросло почти вдвое.

Голикова отметила, что по указу президента на предприятиях, которые пока закрыты из-за коронавируса, зарплата сотрудникам должна выплачиваться.

Голикова также напомнила, что с сегодняшнего дня можно подавать заявление на сайте госуслуг на получение единовременной выплаты на ребенка от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Эта выплата коснется больше 21 миллиона детей.

По словам Голиковой, с учетом выплат на детей от 0 до 3 лет, в общей сложности пособия получат 27 миллионов человек.

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