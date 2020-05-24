2020-05-24T08:30:25+03:00
Общество

Владимир Колокольцев: ценим "Комсомольскую правду" за актуальность и достоверность

Глава МВД поздравил коллектив "Комсомолки" с 95-летием со дня выхода первого номера
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир КолокольцевВладимир КолокольцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, направил главному редактору газеты Владимиру Сунгоркину письмо, в котором поздравил коллектив "Комсомольской правды" с 95-летием.

- "Комсомольская правда" всегда шла в ногу со временем. Ее страницы содержат множество публикаций о знаковых исторических событиях в стране и мире. С изданием сотрудничали известные поэты и писатели ХХ века.Содержательные, глубокие материалы оказывали большое влияние на общество: формировали мнения, взгляды, вкусы читателей", - написал Колокольцев.

Министр отметил достоверность издания, которая стала его маркой на современном рынке информационных услуг.

- Важно, что и сегодня, в век передовых технологий, "Комсомолка" не утратила популярность, сохранила уникальный, живой стиль подачи информации, ее актуальность и достоверность, в том числе и в сфере деятельности органов внутренних дел, - заявил Колокольцев. - Особую благодарность вызывает и многолетнее сотрудничество в проведении Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый".

Глава ведомства также пожелал всему коллективу Издательского дома "Комсомольская правда" успехов, вдохновения, реализации намеченных планов и новых проектов.

Глава МВД поздравил коллектив "Комсомолки" с 95-летием со дня выхода первого номера

Глава МВД поздравил коллектив "Комсомолки" с 95-летием со дня выхода первого номера

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ИСТОЧНИК KP.RU

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