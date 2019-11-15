"Народным участковым-2019" стал лейтенант "с улыбкой как у Гагарина".

В здании МВД России, в канун праздника - Дня участкового уполномоченного полиции прошло награждение самых лучших в этой профессии. Памятные статуэтки, грамоты и очередные звания победителям ежегодного 9-го Всероссийского конкурса "Народный участковый-2019" вручил первый заместитель главы МВД генерал-полковник полиции Александр Горовой и главный редактор, гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

- От добросовестности участкового зависит спокойствие в домах и на улицах наших городов. А в сельской местности его работа, как единственного представителя власти, приобретает особое значение. Порой одним участковым сейчас обслуживается более 3 тысяч человек, а в мегаполисах - и до 7 тысяч. Ежегодно участковыми раскрывается свыше 300 тысяч преступлений, пресекается почти 3 миллиона правонарушений, рассматривается более 13 миллионов обращений граждан. Сотрудники этой службы играют ключевую роль в профилактике правонарушений, ведут адресную работу с более чем миллионом граждан, уже однажды преступивших закон, - заявил от имени министра внутренних дел России Александр Горовой.

МВД и «Комсомольская правда» определили победителей уже 9-го ежегодного конкурса на лучшего участкового уполномоченного полиции страныФото: Михаил ФРОЛОВ

Итак, кто же победил в конкурсе «Народный участковый-2019»?

Третье место читатели "Комсомолки" отдали участковому города Воркута из Республики Коми старшему лейтенанту полиции Максиму Машенцеву. Ему были вручены капитанские погоны, специальный знак победителя конкурса и медаль.

Второе место занял старший участковый уполномоченный по городу Северодвинску Архангельской области майор полиции Дмитрий Лазарев. Он получил благодарность министра, знак и медаль "За доблесть в службе".

А вот победителем конкурса стал участковый межмуниципального отдела МВД «Тейковский» Ивановской области старший лейтенант Денис Костырев.

Награду победителю вручил главный редактор, гендиректор "Комсомольской правды" Владимир СунгоркинФото: Михаил ФРОЛОВ

Он служит в полиции с 2016 года. Обслуживает район, где живет 1162 человек. За последний год раскрыл 12 краж и 9 преступлений против личности. Женат, воспитывает ребенка. Фотографию Дениса читатели сайта "Комсомольской правды" (kp.ru) чаще всего комментировали: "И улыбка у него такая открытая, ну прямо как у Гагарина".

А он и не скрывал ее на награждении.

- В детстве, как и все мальчишки мечтал стать пожарным или космонавтом. До службы в полиции работал в местной администрации, занимался землей. Опыт общения с людьми в итоге очень помог в службе. Часто приходится улаживать семейные скандалы, помогать гражданам найти работу. В этом, считаю, и есть мое предназначение, - рассказал после награждения сам Денис.

- С МВД России проводим этот замечательный конкурс много лет, собираемся проводить и дальше, так как получаем от этого большое удовольствие, - сказал главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин. - Видим, что народный интерес, внимание к нашим участковым очень высокое. В этом году более 300 тысяч человек проголосовали за кандидатов в Народные участковые на нашем сайте. К сожалению, многие пытались проголосовать несколько раз, и пришлось не учитывать эти голоса. Это была очень сложная работа, так как ежедневно на наш сайт заходит 5 миллионов человек, а радио слушает более 1,5 миллионов человек. Победителя конкурса мы пригласили к нам на прямой эфир, о нем моментально узнают все наши слушатели от Калининграда до Владивостока.

Денис служит в полиции с 2016 годаФото: Михаил ФРОЛОВ

Главный приз — автомобиль УАЗ Патриот "Народному участковому - 2019" года Денису Костыреву вручил представитель Ульяновского автозавода Артем Желтиков.

- Уверен, что наш автомобиль поможет вам в службе. И главное - всегда будет привозить вас со службы домой, - сказал он Денису.

- Очень кстати машина с такими выдающимися возможностями, - признался уже в эфире Радио "Комсомольская правда" Денис Костырев. - Мой участок - 41 населенный пункт. От края до края - 50 километров.

По традиции начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, генерал-лейтенант Юрий Валяев пригласил на сцену прошлогоднего победителя, подполковника полиции Сергея Кузюкова из Брянской области. Он и вручил лауреату-2019 переходящую статуэтку "Народный участковый". Ее Денис привезет в Москву следующей осенью, чтобы вручить следующему "Народному участковому — 2020".

Главный приз — автомобиль УАЗ Патриот "Народному участковому - 2019" года Денису КостыревуФото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ШЛО ГОЛОСОВАНИЕ

Первый этап 9-го Всероссийского конкурса "Народный участковый-2019" прошел в сентябре в подразделениях МВД. В октябре каждый их регионов России выбрал своего лучшего представителя. 83 офицера полиции приняли участие в финальном этапе - онлайн-голосовании, которое проводилось с 1 по 10 ноября на портале "Комсомольской правды" (kp.ru). Отсеивались те голоса, что поступали из-за границы или многократно. Снимались накрутки. В итоге победители конкурса определялись комиссией не абсолютным большинством голосов, а по «индексу доверия» - соотношению полученных голосов с численностью населения в регионе.