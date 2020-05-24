2020-05-24T01:12:07+03:00
Общество

Владимир Сунгоркин: Мы не изменяем главному: «Комсомолка» была, остается и будет с нашим российским народом

24 мая "Комсомольская правда" отмечает юбилей - 95 лет! С праздником газету и читателей поздравил главный редактор Владимир Сунгоркин
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.
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Наша газета всегда была с народом и жила его интересами. Я могу говорить об этом, потому что работаю в «КП» почти половину ее истории - с июня 1975 года. О чем мы писали тогда? Про то, что не можем заполнить прилавки нормальными товарами. На великих стройках коммунизма не хватает школ, бань и детских садов! И что под угрозой священное море - Байкал. И о вечных бюрократах, которые…

Но и плыл в светлое (а какое же еще?) будущее наш «Алый парус». И мои старшие коллеги - известные журналисты «КП» открывали «Окно в природу», шли на лыжах к Северному полюсу и брали интервью у Юрия Гагарина, маршала Жукова и великой Майи Плисецкой. Менялось время, и менялась «КП». Когда уже в новой, постсоветской России переходили с большого формата на нынешний компактный размер, были, конечно, резкие заявления о продаже идеалов. Но читатель-то принял, потому что мы ведь думали и думаем о нем.

«Комсомолка» жива и бодра! И сегодня она самая популярная и массовая газета в стране. Да, в другом формате. Да, многоцветная (и желтый в ее палитре совсем не главный). Подкрепленная самым посещаемым сайтом и одноименной радиостанцией, которую слушают по всей стране и миру. Мы не изменяем главному: «Комсомольская правда» была, остается и будет с нашим российским народом. Служила, служит и будет служить родной стране. Это самое важное.

С праздником вас, наши верные друзья, с 95-летием «Комсомольской правды» - самой популярной, самой массовой, самой народной! Спасибо вам! Оставайтесь с нами!

«Комсомолка» сегодня самая популярная и массовая газета в стране.

«Комсомолка» сегодня самая популярная и массовая газета в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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