Станислав Поздняков: «Комсомолка» всегда выступала за идеалы спорта

Накануне праздника президент ОКР Станислав Поздняков прислал в редакцию письмо на имя главного редактора Владимира Сунгоркина, в котором от лица всего олимпийского движения и от себя лично поздравил коллектив «Комсомольской правды».

«Когда-то «Комсомолка», как ее ласково называют читатели, выходила только в печатном виде, а к сегодняшнему дню, благодаря профессионализму и творческому потенциалу руководства и сотрудников, выросла до масштабов Издательского дома с многочисленными новыми медиаресурсами», - говорится в поздравлении.

Также четырехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира отмечает, что совместная аудитория газеты, сайта kp.ru и «Радио «КП»» составляет более 11 млн человек в день. А это говорит не только о лидерстве среди современных российских СМИ, но и перспективах дальнейшего развития.

««Комсомольска правда» всегда была и остается надежным партнером олимпийского движения, качественно освещая все олимпийские события и внося свой большой вклад в пропаганду идеалов и ценностей олимпизма на территории России. Убежден, что впереди у нас еще не один год плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества», - поздравляет нас Поздняков и желает «Комсомолке» благополучия, процветания, новых уникальных материалов и ярких авторских успехов.