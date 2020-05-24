Коронавирус в России, последние новости на 24 мая 2020: реальное число зараженных в стране на 60% меньше официальных данных

Реальное число инфицированных в России - 130 000 человек. Такие данные привел главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, который сейчас возглавляет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Заметим, эта цифра на 60% меньше от официальных данных (на текущий момент 335 882), которые ежедневно приводят в штабе. Почему же так вышло?

- Немного арифметики. Я сам ежедневно озвучиваю цифру: «всего в России на сегодняшний день 335 тыс инфицированных». Но это не так! Болезнь протекает обычно 7-14 дней. Значит инфицированных на текущий день только те, кто заразился максимум за последние 2 недели. Итак, за 2 последние недели у нас около 130 тыс инфицированных, - заявил врач.

Мясников также пояснил, что оставшиеся 200 тысяч человек "здоровы и иммунны". Он также обратил особое внимание на то, что почти половина выявляемых бессимптомны.

Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков объяснил, почему у коронавирусных пациентов с бронхиальной астмой не повышается риск обострений. Он назвал это "неожиданной особенностью действия коронавируса".