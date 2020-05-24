2020-05-24T01:08:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 24 мая 2020: реальное число зараженных в стране на 60% меньше официальных данных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 24 мая 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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По официальным данным, на сегодняшний день в России 335 тысяч инфицированных.По официальным данным, на сегодняшний день в России 335 тысяч инфицированных.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Реальное число инфицированных в России - 130 000 человек. Такие данные привел главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, который сейчас возглавляет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Заметим, эта цифра на 60% меньше от официальных данных (на текущий момент 335 882), которые ежедневно приводят в штабе. Почему же так вышло?

- Немного арифметики. Я сам ежедневно озвучиваю цифру: «всего в России на сегодняшний день 335 тыс инфицированных». Но это не так! Болезнь протекает обычно 7-14 дней. Значит инфицированных на текущий день только те, кто заразился максимум за последние 2 недели. Итак, за 2 последние недели у нас около 130 тыс инфицированных, - заявил врач.

Мясников также пояснил, что оставшиеся 200 тысяч человек "здоровы и иммунны". Он также обратил особое внимание на то, что почти половина выявляемых бессимптомны.

Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков объяснил, почему у коронавирусных пациентов с бронхиальной астмой не повышается риск обострений. Он назвал это "неожиданной особенностью действия коронавируса".

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

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