«Немного арифметики»: Мясников рассказал о «реальном числе» зараженных коронавирусом в России

23 Май 2020 2020-05-23T21:17:03+03:00

По словам доктора, в России значительно меньше зараженных, это следует из статистики

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Врач Александр Мясников заявил, что в России в действительности гораздо меньше зараженных коронавирусной инфекцией, чем это следует из статистики и предложил «немного арифметики».

«Я сам ежедневно озвучиваю цифра - «всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных». Но это не так!», - написал специалист.

Мясников пояснил, что заболевание протекает обычно от семи до 14 дней, в итоге инфицированных на сегодняшний день только те, кто заразился максимум за последние две недели, в то время как остальные «уже благополучно перенесли инфекцию и приобрели иммунитет». Исключение составляют только тяжелые реанимационные больные.

Таким образом, по его подсчетом, за последние две недели в России около 130 тысяч больных, а остальные 200 тысяч - не инфицированы и не больны, а «здоровы и иммунны».

Напомним, ранее сингапурские ученые назвали срок заразности носителей коронавируса - анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие COVID-19, однако после 11 дней наступает период, когда инфекция уже не опасна

ИСТОЧНИК KP.RU