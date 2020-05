Ученые рассказали, зачем на самом деле нужно носить маски

С начала режима самоизоляции наша всеобщая миссия состояла в том, чтобы оставаться дома и таким образом сдержать распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь, с постепенным выходом из самоизоляции и переходом к более свободному посещению магазинов и общественного транспорта, у нас появилась новая миссия – носить маски.

Но точно ли мы знаем, зачем и какие маски нужно носить? Если вы чувствуете себя немного сбитыми с толку, то вы не одиноки. Большая часть путаницы вокруг масок происходит из-за того, что у них есть две основные функции. Маску можно носить, чтобы защитить себя от заражения, или маску можно носить, чтобы защитить других от себя, если вы больны, но не знаете об этом (заболевание протекает без клинических проявлений).

Как защищают маски?

Защитить владельца маски от заражения – не такая уж и простая задача. Тут понадобятся медицинские респираторные маски с маркировкой 3м. Причем надевать и снимать их нужно тщательно - материал маски должен максимально плотно прилегать к лицу. Это так называемые маски высокой степени защиты. Они хорошо защищают тех, кто их носит, но при этом если хозяин маски болен, вирус беспрепятственно выходит наружу через клапан выдоха. Именно поэтому маски с клапаном рекомендовано носить только медицинскому персоналу, который регулярно сдает тесты на коронавирус.

Но маски также можно носить, чтобы вирус не передавался другим людям, и это их самое важное использование, если мы говорим о предотвращении новых волн пандемии. Как отмечают авторы американского журнала the Atlantic, даже небольшое снижение рисков заражения приводит нас к большому снижению смертности. К счастью, блокировать передачу вируса наружу намного проще, чем не заразить здорового человека в инфицированной среде. Блокировать передачу вируса достаточно эффективно можно даже простой тканевой маской, отмечается в статье журнала.

Почему медработники носят не только маски, но и очки, и защитные костюмы?

Основной путь распространения COVID-19 - это капельки, которые вылетают из наших носов и ртов, в том числе, когда мы говорим, а не только когда кашляем или чихаем. Часть этих капель быстро испаряется, превращаясь в совсем крошечные частицы. И этот «пар» остается и после того, как человек кашлянул или чихнул, а также образуется при обычном разговоре.

Это особенно актуально для врачей и медсестер, которые работают с заболевшими COVID-19, ведь они находятся в такой «вирусной взвеси» сутками. Медицинские работники также подвергаются риску во время таких процедур, как интубация, когда высвобождаются очень маленькие частицы, которые могут находиться в окружающей среде в течение нескольких часов. Вот почему медицинское снаряжение называется «средствами индивидуальной защиты», или СИЗ. Надевать СИЗ нужно по строгим правилам очередности предметов, нужно позаботиться и о размере, и о подгонке, никаких щелей и зазоров не должно остаться.

До сих пор большинство научных исследований и дискуссий о масках было направлено на то, чтобы максимально защитить медицинских работников от проникновения вирусов под СИЗ. Но существует и противоположная проблема: передача частиц от носителя во внешний мир. И вот этот вопрос исследован намного меньше.

Насколько эффективны маски?

Хорошая новость в том, что перекрыть передачу вируса «на выход» относительно легко. Журнал the Atlantic сравнивает это с тем, как остановить поток воды из шланга прямо у источника, выключив кран, по сравнению с невероятно сложной попыткой поймать все мельчайшие капельки воды после того, как мы направили шланг вверх, и они разлетелись повсюду.

Исследования, опубликованные в медицинском журнале the New England Journal of Medicine показывают, что даже хлопчатобумажная маска на 99 процентов снижает количество вирусных частиц, вылетающих из рта. Меньшее количество вирусных частиц в окружающей среде означает, что люди имеют больше шансов избежать заражения. А если даже они заразятся, то меньшая вирусная нагрузка дает надежду на легкое течение заболевания. Получается, что моя маска защищает вас, ваши маски защищают меня и, если их носить по правилам, нам всем будет легче вернуться к работе, к походам в магазин, поездкам и даже путешествиям.

Математическое моделирование распространения вируса и проведенное американскими учеными исследование эффективности ношения масок доказывает, что если 80% популяции носит маски, и при этом эффективность маски составляет 60% (то есть, это тканевая немедицинская маска), этого будет достаточно, чтобы остановить распространение болезни.

Пригодными к ношению в исследовании признаны и тканевые маски с маркировкой N95. Однако такие маски имеют клапаны выдоха (чтобы сделать их менее душными), которые выпускают нефильтрованный воздух, и таким образом они защищают только владельца маски, но не защищают от заражения других людей. То есть, вам нужно быть уверенными в своем здоровье или закрыть клапан клейкой лентой или тканью.

В Гонконге с начала пандемии было зарегистрировано только четыре подтвержденных случая смерти от COVID-19, несмотря на высокую плотность населения, массовый транспорт и близость к Уханю.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Какие страны в мире – лидеры в применении масок?

В Гонконге с начала пандемии было зарегистрировано только четыре подтвержденных случая смерти от COVID-19, несмотря на высокую плотность населения, массовый транспорт и близость к Уханю.

Органы здравоохранения Гонконга считают ключевым фактором такого успеха почти повсеместное ношение масок своими гражданами (опросы показывают почти 100% добровольное соблюдение этих правил). Точно так же Тайвань на ранних этапах наращивал производство масок и распространял их среди населения, предписывая использовать в общественном транспорте и других местах массового пользования. Страна продолжает работать без карантина, школы открыты с конца февраля, в то время как общее число погибших остается очень низким - шесть человек.

В Чешской Республике маски не использовались во время первой вспышки болезни, однако после 18 марта маски на публике стали обязательными. В первые пять дней апреля прирост новых случаев заражения составлял около 257 новых случаев в сутки (и около 9 смертей), но в последние пять дней месяца прирост сократился до 120 новых случаев и 5 смертей в сутки. Конечно, нельзя утверждать, что эти успехи были достигнуты только за счет повсеместного использования масок, но они воодушевляют.

Пока проверенная эффективная вакцина от коронавируса не разработана и не применяется повсеместно, очень важно найти безопасный способ для всех, чтобы вернуться к повседневной жизни. Да, доступность тестирования растет, передовые исследования в области медицины идут полным ходом, но и мы можем сделать свой вклад в дальнейший контроль над пандемией. В наших силах носить маску, соблюдать дистанцию, следить за своей гигиеной.

КСТАТИ

