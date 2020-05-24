2020-05-24T15:44:05+03:00
Политика

«Рисуют какой-то Мордор»: Алиханов ответил на сравнение Калининграда с «кинжалом в сердце Европы»

Глава региона признался"КП", что недоумевает - почему у президента США такой глупый советник
Александр ГАМОВ@gamov1
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"Комсомолка" решила узнать мнение о ситуации у губернатора региона Антона Алиханова."Комсомолка" решила узнать мнение о ситуации у губернатора региона Антона Алиханова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Роберт О’Брайен назвал самую западную точку нашей страны «кинжалом», да ещё - «в сердце Европы» - «из-за вооружений»... По его словам, Россия якобы разместила их здесь, «вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой».

"Комсомолка" решила узнать мнение о ситуации у губернатора региона Антона Алиханова.

- Во-первых, я хочу поздравить «Комсомольскую правду» с 95-летием, - сразу же заметил Алиханов. - С этого начну. Это важнее, чем заявление О’Брайена.

Я уже раньше говорил, что они, конечно, рисуют постоянно из нас какой-то Мордор. Это стародавняя политика вашингтонских товарищей.

Мне «нравились» Киссинджер, Бжезинский. Они хотя были достойными оппонентами в плане интеллекта. Могли придумывать какие-то интересные конструкции.

А теперь уже, честно говоря, как-то мельчают вашингтонские сотрудники. Я даже не знаю, что сказать.

- Посоветуйте им чего-нибудь.

- Есть ответ один шутливый, но он, боюсь, неприличный. Даже не решаюсь я.

- Перефразируйте. Если что, мы вырежем. У нас бесцензурная газета!

- Не хочу. Они могут обидеться.

А мы не обижаемся, потому что чего на них обижаться. А они могут все-таки обидеться. Когда О’Брайен начал говорить про то, что мы там не развиваемся, - это, конечно, просто смешно.

Американцев нет в списке стран, которые пользуются электронными визами. Мы с большим удовольствием принимали весь прошлый год, в начале этого - гостей из европейских государств. По поручению президента у нас внедрена электронная виза с прошлого года.

И активно к нам едут и поляки, и немцы, и литовцы. Все, кто вокруг нас живет, и не только. Даже из Ватикана приезжали к нам по электронной визе.

- Антон Андреевич, но - вернёмся к заявлению советника...

- Это все, конечно, прискорбно. Потому что они уже сильно перебирают - с этой истерикой и продвижением какого-то совершенно не соответствующего действительности образа нашего.

И это, конечно же, удручает, что столь высокого уровня чиновник трамповской администрации позволяет себе такие заявления в принципе.

Во-вторых, - настолько это не соответствует действительности, что хочется, чтобы уже повысился немножко градус интеллекта и уровень знаний о нас.

- А если - конкретно...

- Мне все-таки кажется, что были советологи, люди, которые разбирались в России.

Но вот теперь такое ощущение, что в последние годы в Белом доме как-то - то ли забыли про то, что нужно с экспертами советоваться и хоть как-то, погружаться в тему.

- Прежде чем выдавать заявления… Да, и спасибо за поздравления.

- Ещё раз с 95-летием.

- Удачи!

Антон Алиханов отреагировал на заявление советника Трампа о том, что Калининград "кинжал в сердце Европы": «Почему у президента США такой глупый советник?».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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