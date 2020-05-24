2020-05-24T13:00:58+03:00
Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

По его словам, Калининградская область могла бы стать крупным туристическим центром
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью для издания Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". Он отметил, что долгое время Россия не позволяла американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.

- Географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, туристическим центром и центром контактов между Российской Федерацией и западными европейскими странами. Однако, к сожалению, власти России превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами, - заявил Роберт О’Брайен.

Напомним, накануне американский глава Дональд Трамп объявил о выходе США из договора по открытому небу, обвинив российскую сторону в его нарушении. В российском министерстве иностранных дел подчеркнули, что Москва не нарушала никаких пунктов соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией
Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августе
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Замминистра науки: желающих учиться платно становится все больше
Замминистра науки объяснил, сколько будут платить студенты вузов за обучение в 2020 году
В Минобрнауки рассказали, сколько дополнительных бюджетных мест в вузы выделено в 2020 году
Замминистра науки рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы
Замминистра науки: правила приема в вузы не будут меняться из-за коронавируса
Дмитрий Афанасьев рассказал, можно ли подать документы в вузы очно во время пандемии
Замминистра науки объяснил, во сколько вузов могут подать документы абитуриенты
Приемная кампания в вузы в 2020 году начнется в июне
Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии коронавируса
В России от коронавируса умерли 153 человека за сутки
Под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 282 тысячи жителей России
В Москве от коронавируса вылечились еще 2427 пациентов
Коронавирус у Алены Бабенко: что известно о состоянии здоровья актрисы
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемии
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человек
New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса
Ученые предупредили жителей Москвы об экстремальной летней жаре
Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Последние новости на утро 24 мая 2020: В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Более 370 россиян возвращаются на Родину из США
В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу