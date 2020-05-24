Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

24 Май 2020 2020-05-24T13:00:58+03:00

По его словам, Калининградская область могла бы стать крупным туристическим центром

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Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью для издания Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". Он отметил, что долгое время Россия не позволяла американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.

- Географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, туристическим центром и центром контактов между Российской Федерацией и западными европейскими странами. Однако, к сожалению, власти России превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами, - заявил Роберт О’Брайен.

Напомним, накануне американский глава Дональд Трамп объявил о выходе США из договора по открытому небу, обвинив российскую сторону в его нарушении. В российском министерстве иностранных дел подчеркнули, что Москва не нарушала никаких пунктов соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU