Хорошие новости: Россия – больше не вторая по количеству зараженных COVID

Конечно, все мы устали от ограничений и страхов, связанных с пандемией нового коронавируса. Режим самоизоляции в России в том или ином виде сохраняется уже почти два месяца. Но статистика заражений долгое время не радовала: казалось, цифры стремились ввысь, и совладать с болезнью не удается. На этом фоне даже слова экспертов, что самоизоляция даст свои плоды и мы еще увидим ее эффективность, вызывали сомнения. В конце концов, Россия стала второй страной в мире по количеству зараженных COVID-19. Больше, чем у нас, заболевших было только в США.

В бразильском госпитале для пациентов с коронавирусом.Фото: REUTERS

Конечно, абсолютные цифры не слишком показательны – ведь и населения в США и у нас значительно больше, чем, скажем, в Норвегии. Или Италии, Испании. А в пересчете на 1 млн населения наши показатели весьма неплохи (по данным сайта www.worldometers.info, Россия по этому критерию на 34-м месте, пропустив далеко вперед себя и США, и Бельгию, и Францию, и Испанию и множество других стран). Но эмоциональный осадок оставался.

Однако начиная с 16 мая, в России наметилась отрадная тенденция: все дни, уже больше недели, ежесуточный прирост новых инфицированных составляет менее 10 тысяч человек.

В крупных городах США по-прежнему режим самоизоляции. На фото - пустая улица в Чикаго.Фото: REUTERS

Смотрите:

16 мая +9 200

17 мая +9 709

18 мая +8 926

19 мая +9 263

20 мая +8 764

21 мая +8 849

22 мая +8 894

23 мая +9 434

24 мая + 8 599

При этом у нас в стране сделано уже свыше 8,6 млн тестов на коронавирус. Только за последние сутки их проведено 282 тысячи! При этом суточный прирост инфицированных составил всего 2,6%.

43 процента вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции протекали без клинических проявлений. То есть люди, которых тестировали – добровольно, на работе или как контактных - даже не подозревали, о том, что подхватили вирус (Как, например, наш спецкор Наталья Варсегова).

Все это дает повод для осторожного оптимизма.

- Вы заметили, что всплеска заболеваемости после майских праздников не произошло? Наоборот, темпы прироста постоянно снижаются, – так прокомментировал статистику в соцсетях доктор Александр Мясников. – Вроде как пронесло, будем осторожно надеяться, что пронесет и впредь.

А вот Бразилию, похоже, не пронесло. Она уже обогнала Россию по количеству зараженных коронавирусом. На 24 мая у нас было 344 481 зараженных, а в Бразилии - 349,113. При том, что в этой стране сделано всего 735 тысяч тестов (напомню, против 8,6 млн в нашей)!

Эксперты считают, что у России есть хорошие шансы победить эпидемию, если мы и дальше продолжим соблюдать меры предосторожности: самоизоляцию, ношение масок в публичных местах, частое и продолжительное мытье рук.

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