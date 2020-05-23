2020-05-23T13:56:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Выводы ученых: Иммунитет к коронавирусу действует полгода

Ученые из Амстердама опубликовали результаты исследования, длившегося 35 лет
Мария БЕРК
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Ученые из Амстердама опубликовали результаты исследования, длившегося 35 летУченые из Амстердама опубликовали результаты исследования, длившегося 35 летФото: REUTERS
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Вопрос продолжительности иммунитета, который формируется после перенесенного коронавируса, сейчас наиболее актуален. Ученые из университета Амстердама обнародовали результаты масштабного исследования. В течение 35-летнего периода ученые следили, как долго могут существовать в организме человека антитела. В испытаниях участвовали 10 мужчин, пишет The Times.

За этот период участники заразились четырьмя коронавирусами, которые вызывают самую обычную простуду. Но продолжительность иммунитета к этим инфекциям действовал очень короткое время. Через 12 месяцев участник подвергался повторному заражению, а через 6 месяцев уровень антител заметно снижался.

- Положительный результат теста на антитела к COVID-19 еще не дает 100% гарантию, что человек не заразится повторно, - заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Эти выводы ставят под вопрос выдачу «паспортов иммунитета», которые в разных странах хотели выдавать переболевшим коронавирусом. Такие документы позволили бы людям спокойно вернуться на рабочие места и отменить социальное дистанцирование.

В Оксфорде, где начались клинические испытания вакцины от коронавируса, пришли к выводу, что вакцинация от COVID-19 должна стать ежегодной, как и вакцинация против гриппа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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