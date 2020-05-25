Число заболевших коронавирусом в России на 25 мая 2020 достигло 344 774

Число заболевших коронавирусом в России на 25 мая 2020 года достигло 344 744, увеличившись за минувшие сутки на 8627 человек. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих распространение COVID-19.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве (163 913, +2516), Московской области (33 515, +862), Санкт-Петербурге (13 339, +384), Нижегородской области (8 047,+221) и Республике Дагестан (4 095, +113). Более трех тысяч пациентов еще в шести регионах: Свердловской (3704, +90), Ростовской (3569, +152), Калужской (3246, +123), Тульской областях (3102, +97), а также Красноярском (3265, +146) и Краснодарском (3247, +92) краях.

Число благополучно излечившихся за сутки увеличилось на 5 290, до 113 387 человек. Жертвами COVID-19 за все время эпидемии стали 3547 пациентов, число проведенных тестов на коронавирус превысило 8,6 миллионов, сообщает портал стопкоронавирус.рф.