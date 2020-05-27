ВКонтакте поможет школьникам отпраздновать «Последний звонок» онлайн

В этом году «Последний звонок» для российских школьников пройдёт во ВКонтакте. Они смогут поставить праздничный эмодзи-статус с колокольчиком, отправить одноклассникам и учителям бесплатные виртуальные подарки, поделиться тёплыми воспоминаниями о школьных годах, сделать истории с тематическими масками — с лентой выпускника или предсказанием профессии, а также присоединиться к онлайн-линейке от Министерства просвещения РФ.

Праздничные ленточки 11-классникам в этом году заменят эмодзи-статусы с колокольчиком — по ним сразу можно будет увидеть, что пользователь заканчивает школу. Поставить такой статус можно в мини-приложении. Впрочем, примерить ленту всё равно получится — с помощью специальной маски в историях.

Ещё одна новая шуточная маска предскажет профессию выпускника. Вариантов много: от курьера, блогера или врача до гения, филантропа и миллиардера. А если опубликовать историю с хештегом #последнийзвонок или #последнийзвонок2020, то она попадёт в отдельный блок со всеми праздничными историями — их увидят не только друзья и подписчики, но и другие пользователи. Кроме того, ВКонтакте предложит 11-классникам рассказать, о каких моментах из школьных лет они будут скучать.

Сегодня и завтра каждый пользователь ВКонтакте сможет отправить пять бесплатных подарков с изображением колокольчика. Такие виртуальные презенты — простой способ отблагодарить педагогов за знания и терпения или обрадовать одноклассников.

Онлайн-линейка от Министерства просвещения РФ идёт в сообществе ведомства. В прямом эфире скажут напутственные слова и поделятся своими школьными воспоминаниями выпускники, учителя и директора школ из разных регионов страны, а также звёзды и блогеры.