2020-05-25T13:49:20+03:00
Политика

«Он недостоин! Он нацистский агент!»: Соловьев отказал в интервью украинцу Гордону

Телеведущий сравнил противника с пропагандистом Третьего Рейха
Роман ГОЛОВАНОВ
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Владимир Соловьев.Владимир Соловьев.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон стал вытаскивать на беседы политиков и звёзд из России. Сначала он поговорил с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым. А теперь позвал на беседу телеведущего Владимира Соловьева. Он от встречи отказался и сравнил Гордона с пропагандистом Третьего Рейха.

- Ну, послушайте, кто такой Гордон? Он наследник Юлиуса Штрейхера, ярый пропагандист нацистского режима, сотрудничает впрямую с нацистскими спецслужбами, - сказал «КП» Соловьев. - Ну, они же наследники на Украине себя считают Бандеры и Шухевича. Ну, можете себе представить, что в тот момент, когда эти мерзавцы утюжат землю Донбасса, когда количество пострадавших мирных жителей уже больше, чем было во время последнего года Порошенко, вдруг я начинаю беседовать с этим, не хочу даже фамилию произносить. То есть, это примерно такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану и взял у него интервью в 1943 году.

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: Личный архив

Украинский журналист Дмитрий Гордон.Фото: Личный архив

Соловьев поделился, что не считает возможным «вообще с этой нацистской мразью не надо беседовать».

— Человек, который оскорбляет наших коллег… Ну, послушайте, что он несет про Дмитрия Киселева, про прочих наших… Да он недостоин, он в принципе недостоин. Тоже мне – тайный агент СБУ! Он же себя впрямую заявляет, что он агент спецслужб! Значит, он не журналист. А как можно, о чем с ним беседовать? Он же не журналист. Он продолжатель дела Штрейхера. Вот и все. Интересно, какая у него кличка в СБУ? Наверно, «цветочек»? - поинтересовался телеведущий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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