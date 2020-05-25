2020-05-25T18:22:14+03:00
Звезды

Финал шоу «Танцы со звездами»: Мороз и Бабенко слегли с коронавирусом

Заключительный этап танцевального проекта завершился сумбурно — и для многих в больнице
Константин ГЛЫБА
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Хрустальный кубок 11 сезона «Танцев со звездами» достался Стебунову и СвечниковойХрустальный кубок 11 сезона «Танцев со звездами» достался Стебунову и СвечниковойФото: Телеканал "Россия"
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Кто бы мог подумать, что банальное шоу с танцующими звездами может подарить столько интересных новостей. Нет, в этом году в проекте «Танцы со звездами» обошлось без Александра Петрова в нацистской форме, зато было множество крайне непредсказуемых моментов. Во-первых, из проекта выбывали и возвращались участники. Дарья Мороз с Денисом Тагинцевым провалили один из выпусков и по итогам голосования жюри покинули проект. Однако пара настолько запомнилась зрителям, что они буквально отбили танцовщика и актрису и вернули их в шоу.

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Аааааа!!!
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Правда, ненадолго. Выступив несколько раз и поблагодарив публику за признание, Мороз пропустила самый главный этап шоу — финал. «Она не смогла принять участие в шоу по состоянию здоровья», — подтвердил Андрей Малахов. Оказалось, что 22 мая Дарья сдала тест на коронавирус, и в итоге он оказался положительным. Так актриса пролетела мимо финала. Во-вторых, проекту не удалось избежать цепной реакции, несмотря на ряд серьезных мер по охране здоровья. Сначала двухнедельную паузу взяла Мария Ивакова — у нее тоже подтвердился COVID-19. И хотя партнер телеведущей Евгений Папунаишвили оказался «чист», через некоторое время с коронавирусом в больницу попала еще одна участница проекта — Алена Бабенко.

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Всем привет!
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- Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает, - сообщила в инстаграме актриса. - Что было? слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачеи , за что им большое спасибо!!! Надеюсь, скоро буду дома! В-третьих, в финале и без Бабенко с Мороз развязалась нешуточная борьба. Опытная танцовщица Екатерина Варнава, которая тоже вынужденно пропускала репетиции проекта (правда, из-за травмы ноги), в финале заменила Дарью Мороз и в паре с Денисом Тагинцевым раскрылась так, что жюри во главе с Николаем Цискаридзе отдало победу именно ей.

Опытная танцовщица Екатерина Варнава, которая тоже вынужденно пропускала репетиции проекта Фото: Телеканал "Россия"

Опытная танцовщица Екатерина Варнава, которая тоже вынужденно пропускала репетиции проектаФото: Телеканал "Россия"

Однако зрители решили по-другому. Именно мужественные выступления Ивана Стебунова, танцующего без одного легкого (после пневмоторакса правого легкого, когда киста проросла в бронхи, хирурги Склифа удалили актеру парный орган — Авт.), его артистизм и профессионализм партнерши Инны Свечниковой вынудили публику голосовать за пару и вытащили актера с танцовщицей на пьедестал — оценки зрителей и арбитров суммировались. В суперфинале под музыку из сериала «Игра престолов» Иван и Инна показали на паркете противостояние льда и пламени, кроме того исполнили энергичный джайв и зажигательную самбу. Хрустальный кубок 11 сезона «Танцев со звездами» достался Стебунову и Свечниковой.

Иван Стебунов танцует без одного легкого Фото: Телеканал "Россия"

Иван Стебунов танцует без одного легкогоФото: Телеканал "Россия"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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