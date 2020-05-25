"Папа, вставай": парализованный актер Алексей Янин с трепетом ждет в гости сына

Актер Алексей Янин медлено восстанавливается после инсульта и комы. Как рассказала мама артиста, он начал говорить, улыбается и даже встает. При этом женщина признается, что о полном выздоровлении речи не идет.

Переживший инсульт, из-за которого его вводили в искусственную кому, и парализованный актер Алексей Янин начал вставать. 37-летний артист очень старается. Он занимается на тренажерах и прекрасно осознает, что с ним происходит. Его мама Ольга Андреевна рассказала о том, как проходит его реабилитация.

"Он перенес много операций. Был очень тяжелый инсульт. Он вообще первое время не разговаривал. Сейчас уже встает, улыбается. Много занимается на тренажерах. Он может сказать мне приятные ласковые слова. Порой гладит меня, обнимает", - рассказала женщина в эфире программы "Звезды сошлись".

Также она отметила, что супруга Леши часто приезжает к нему. Дарья живет отдельно, но взяла на себя расходы на сиделку и лекарства для парализованного мужа.

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Кроме того, Алексей часто видится со своим восьмилетним сыном Андреем. Встречи с ним он ждет с особенным трепетом. "Андрей понимает, что произошло с его папой. Даша показывает ему видео, снятые, когда с Лешей все было хорошо. Это бывает очень трогательно. Когда он приходит к нам, то иногда говорит: «Пап, вставай!». Ему, конечно, хочется, чтобы папа был, как раньше, играл с ним", - откровенничает Ольга Андреевна.

Женщина реально смотрит на вещи. По ее словам, сын уже не будет полностью здоров. "Он таким будет, скорее всего, на всю жизнь. Леше надо было беречься, меньше сниматься. Он не берег себя совсем", - говорит она.

Алексею присвоили первую группу инвалидности. Ежемесячно он получает 15 тысяч рублей. Но на лечение этих денег не хватает. Мама артиста тратит около 100 тысяч в месяц.