2020-05-26T00:14:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 26 мая 2020 достигло 353 688

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 26 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 26 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 26 мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в России на 26 мая 2020 достигло 353 688, увеличившись за минувшие сутки на 8914. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (166 473, +2560), Московской области (34 346, +831), Санкт-Петербурге (13 713, +374), Нижегородской области (8276, +229) и Республике Дагестан (4205, +110). Более трех тысяч пациентов с коронавирусом в Свердловской (3983, +279), Ростовской (3727, +158), Калужской (3354, +108), Тульской (3213, +111), Брянской (3057, +106), Рязанской (3040, +87) областях, Красноярском (3410, +145) и Краснодарском (3337, +90) краях.

Благополучно излечились от COVID-19 118 834 человек. За все время эпидемии скончались 3639 пациентов с коронавирусом. Общее число проведенных тестов на наличие инфекции, по данным портала стопкоронавирус.рф, превышает 8,9 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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