Переход Трусовой в академию Плющенко откладывается

Вчера стало известно, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова уже в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. Двукратная чемпионка мира среди юниоров 7 декабря 2019 года первой в женском катании прыгнула четверной флип. Еще в прошлом году Сашу дважды внесли в Книгу рекордов, как исполнительницу четверного тулупа и четверного лутца. А вот с флипом произошла заминка, поскольку этот сложнейший прыжок продемонстрировать на соревнованиях чисто ей удалось далеко не сразу. Покорился он ей только в финале Гран-при-2019 в Турине, где Саша, смазав короткую программу, в результате заняла лишь третье место.

Сама Трусова говорит, что теперь из четверных прыжков остался только риттбергер, который она постарается выучить и исполнить на соревнованиях.

Правда, где и как она это будет делать, пока непонятно. Все любители фигурного катания знают о ее скандальном переходе от Тутберидзе в академию Плющенко. Но как сегодня выяснилось, этот переход пока никак официально не оформлен. Есть заявление самой спортсменки и согласие академии. Но вот клуб «Самбо-70» и Московская федерация фигурного катания своих разрешений не давали.

Напомним, что руководитель «Самбо-70» (к которому относится каток «Хрустальный», где тренировалась Трусова) Ренат Лайшев этот переход Трусовой назвал предательством и добавил, что спортсменку придется отчислить из школы:

«Как и многие спортсмены «Самбо-70», Александра у нас не только тренируется, но и учится в школе. В 2017-м году «Самбо-70» окончила Женя Медведева, в этом году заканчивает 11-й класс Алина Загитова. Трусова сейчас в 9-м классе. Но в случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы», - написал Лайшев в соцсетях.

Словом, Трусовой кроме сложнейших прыжков теперь придется брать и другие, бюрократические препятствия.