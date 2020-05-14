"Обещаю, я вас не подведу". Александра Трусова впервые сказала, почему ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

15-летняя фигуристка Александра Трусова не так давно ушла из школы "Самбо-70", где тренировалась в отделении "Хрустальный". И приняла решение биться дальше в своей карьере за академию Евгения Плющенко. Однако до поры до времени она сохраняла молчание, не давая никаких комментариев о своей дальнейшей карьере. И вот - молчание прервано, и Саша сама рассказала все о причинах ухода от Этери Тутберидзе.

- В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пои ти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить, - пишет Трусова у себя в Инстаграме.

И подводит к мысли, почему она решила кататься у Евгения Плющенко:

- Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великии спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который, принял все вызовы, выстоял и победил.

К своим прошлым тренерам и всем, кто работал с ней в "Хрустальном", Саша относится крайне уважительно:

- Я остаюсь благодарнои своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мнои до этого момента. Благодарю Ольгу Михайловну Щевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Цареву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе.

Говоря о главном наставнике в своей жизни, Трусова говорит:

- Она, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть. Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов.

И говорит слова благодарности двум другим главным лицам команды Тутберидзе:

- Также благодарю Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы. От всего сердца хочу сказать спасибо Сергею Викторовичу Дудакову за работу со мной, за доброту и порядочность. Уверена, мы еще не раз встретимся и у меня будет возможность сказать ему это лично.

Не оставляет без внимания и Сергея Розанова, который вместе с ней уходит в академию Евгения Плющенко:

- Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижении и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мои надежный друг.

И окончательно прощаясь со своей спортшколой, Трусова говорит:

- Искренняя благодарность учителям общеобразовательной школы «Самбо-70», которые терпели мои тренировочныи график и помогали получать образование.

И в финале своего заявления обращается к болельщикам:

- Дорогие друзья, еще раз, спасибо за поддержку и пожелания успеха. Я рада открывшейся для меня возможности напрямую общаться с вами. Жду всех на своих выступлениях. Обещаю, я вас не подведу!

Александра Трусова - дважды чемпионка мира среди юниоров. В свой первый взрослый сезон Саша выиграла два этапа серии Гран-При. А кроме того, трижды была третьей на главных турнирах сезона - финале Гран-При в начале декабря 2019 года, чемпионате России 2020 в Красноярске и чемпионате Европы 2020 в австрийском Граце. Дальше путь Трусовой лежит из "Хрустального" в академию Евгения Плющенко.