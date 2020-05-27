Анекдоты: Находиться в самоизоляции легко тому, у кого раздвоение личности: есть с кем поговорить
Девушка спрашивает парня:
- А ты будешь меня любить, когда я потолстею?
- Я уже.
* * *
- Ты что, ни разу налево не ходил?
- Ходил.
- И как?
- Коня потерял...
* * *
Новости книжного рынка. Таджикский гастарбайтер выпустил бестселлер «Москва резиновая».
* * *
- Иваныч, скажи, вот почему все девушки хотят стать женами богатых мужчин?
- Да не этого они хотят. На самом деле они хотят стать их вдовами.
* * *
Карантиниада-2020:
- современное пятижорье;
- перетягивание салата;
- фигурное питание;
- спортивная ходьба в магазин;
- легкая котлетика;
- балконный спорт;
- вялобол;
- алкогольф…
* * *
- Скажите, а вы верите в реинкарнацию?
- Нет, доктор!
- Ну тогда хороших новостей у меня для вас, пожалуй, и нет…
* * *
Сказать по правде, я и до коронавируса так жил. Утром -
в ближайший магазин, литр антисептика и - на самоизоляцию.
А вот про маску от перегара не знал...
* * *
Блин, где она, романтика? Говорю мужу:
- Сегодня ночью по телику порнуху будут показывать, Италия - Франция...
Встрепенулся:
- Полуфинал, что ли?!
* * *
И у Америки, и у моей жены одна общая черта: если что-то случилось, виноваты все кругом, только не они.
ИСТОЧНИК KP.RU