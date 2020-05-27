2020-05-26T20:42:17+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Находиться в самоизоляции легко тому, у кого раздвоение личности: есть с кем поговорить

Лучшие анекдоты дня, 27 мая 2020 года
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Девушка спрашивает парня:

- А ты будешь меня любить, когда я потолстею?

- Я уже.

* * *

- Ты что, ни разу налево не ходил?

- Ходил.

- И как?

- Коня потерял...

* * *

Новости книжного рынка. Таджикский гастарбайтер выпустил бестселлер «Москва резиновая».

* * *

- Иваныч, скажи, вот почему все девушки хотят стать женами богатых мужчин?

- Да не этого они хотят. На самом деле они хотят стать их вдовами.

* * *

Карантиниада-2020:

- современное пятижорье;

- перетягивание салата;

- фигурное питание;

- спортивная ходьба в магазин;

- легкая котлетика;

- балконный спорт;

- вялобол;

- алкогольф…

* * *

- Скажите, а вы верите в реинкарнацию?

- Нет, доктор!

- Ну тогда хороших новостей у меня для вас, пожалуй, и нет…

* * *

Сказать по правде, я и до коронавируса так жил. Утром -

в ближайший магазин, литр антисептика и - на самоизоляцию.

А вот про маску от перегара не знал...

* * *

Блин, где она, романтика? Говорю мужу:

- Сегодня ночью по телику порнуху будут показывать, Италия - Франция...

Встрепенулся:

- Полуфинал, что ли?!

* * *

И у Америки, и у моей жены одна общая черта: если что-то случилось, виноваты все кругом, только не они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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