2020-05-27T01:15:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 27 мая 2020 года возросло до 131 129 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 27 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 27 мая 2020 года возросло до 131 129 человек. Всего за сутки больницы покинули рекордное для страны количество пациентов - 12 331 человек. Все они теперь здоровы, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в резных регионах государства превысило 362 тысячи заразившихся.

Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что наша страна вышла на плато по коронавирусу. Отмечается, что в России суточная заболеваемость даже на самом пике оказалась одной из самых низких в мире. Благодаря своевременно принятым мерам, по словам главы ведомства, удалось "срезать" пик эпидемии.

Ранее президент страны Владимир Путин также заявлял, что постепенно ситуация в государстве по распространению covid-19 стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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