Путин: Ситуация с коронавирусом стабилизируется
Президент Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Совещание с членами правительства проходит в режиме видеосвязи 22 мая.
Изменения заметны и в Москве, где было больше всего инфицированных, и в других регионах.
- Началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев заражения,- сказал глава государства.
Путин: Ситуация с коронавирусом в целом в стране стабилизируется.
По данным на 22 мая в России за сутки коронавирус нашли у 8894 человек. У 42 процентов не было никаких симптомов. Это один из самых низких показателей в России за последние недели, но все равно еще очень много для того, чтобы снимать блокировку.
При этом растет число смертей от коронавируса, как и количество пациентов с тяжелым течением болезни. Ранее ученые предупреждали - чаще всего осложнения возникают у пациентов с сахарным диабетом и болезнями почек.
ИСТОЧНИК KP.RU