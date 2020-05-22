Путин: Ситуация с коронавирусом стабилизируется

22 Май 2020 2020-05-22T15:04:18+03:00

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Президент Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Совещание с членами правительства проходит в режиме видеосвязи 22 мая.

Изменения заметны и в Москве, где было больше всего инфицированных, и в других регионах.

- Началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев заражения,- сказал глава государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780587" frameborder="0"></iframe> Путин: Ситуация с коронавирусом в целом в стране стабилизируется.

По данным на 22 мая в России за сутки коронавирус нашли у 8894 человек. У 42 процентов не было никаких симптомов. Это один из самых низких показателей в России за последние недели, но все равно еще очень много для того, чтобы снимать блокировку.

При этом растет число смертей от коронавируса, как и количество пациентов с тяжелым течением болезни. Ранее ученые предупреждали - чаще всего осложнения возникают у пациентов с сахарным диабетом и болезнями почек.

ИСТОЧНИК KP.RU