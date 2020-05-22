2020-05-22T15:42:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова: распространение коронавируса в России вышел на плато

Суточная заболеваемость в стране даже на самом пике была одной из самых низких в мире [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Анна ПоповаАнна ПоповаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Распространение коронавирусной инфекции в России вышло на плато, а суточная заболеваемость в стране даже на самом пике была одной из самых низких в мире. Об этом сообщила глава Рспотребнадзора Анна Попова.

«Нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах (…) была одной из самых низких в мире», - рассказала она.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и суточный прирост зараженных находится почти на одинаковом уровне - около 10 тысяч человек. Позже о стабилизации ситуации с коронавирусом в России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин и отметил, что стране удалось избежать негативных сценариев.

Накануне такое заявление сделала президент России Владимир Путин, который указал на постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев заражения, а также обратил внимание на то, что изменения заметны и в Москве, где было больше всего инфицированных.

Попова: «Распространение коронавируса в России вышло на плато».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин: пропускной и масочный режим в Москве необходимо продлить
Попова: распространение коронавируса в России вышел на плато
Путин направил президенту Пакистана телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой
Вирусолог: Российская вакцина может быть готова осенью
Украина запретила въезд продюсеру Максиму Фадееву
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом
Выживших после авиакатастрофы в Пакистане нет
Голикова : Показатель смертности от коронавируса будет "серьезно" выше, чем в предыдущие месяцы
Россиян нет среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Путин: Ситуация с коронавирусом стабилизируется
В Британии набирают 10 тысяч детей и взрослых для тестирования вакцины от коронавируса
ЦБ озвучил, когда будет пик инфляции-2020
Житель Китая рискнул жизнью ради спасения незнакомого ребенка
Отельеры рассказали, как будут принимать туристов в Турции летом-2020
Венсан Кассель попал в аварию
В России предложили предоставить рассрочку бизнесу для возврата долгов
Стало известно, кто первым получит прививку от коронавируса
Предварительная причина падения самолета в Пакистане: шасси не открылось, самолет кружил вокруг аэропорта
В Москве работодателям дали право аннулировать пропуска сотрудников
Самолет "Пакистанских авиалиний" разбился в Карачи
В США прожившие более 50 лет вместе супруги умерли от коронавируса в один день
Возврат налога самозанятым за 2019 год: принят закон
В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии
Назван самый легкий способ дезинфекции защитной маски
Госдума приняла закон о праве пассажиров на возврат денег за билеты
Депутаты увеличили пособия на детей для безработных