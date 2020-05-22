Попова: распространение коронавируса в России вышел на плато

22 Май 2020 2020-05-22T15:42:44+03:00

Суточная заболеваемость в стране даже на самом пике была одной из самых низких в мире [видео]

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Распространение коронавирусной инфекции в России вышло на плато, а суточная заболеваемость в стране даже на самом пике была одной из самых низких в мире. Об этом сообщила глава Рспотребнадзора Анна Попова.

«Нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах (…) была одной из самых низких в мире», - рассказала она.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и суточный прирост зараженных находится почти на одинаковом уровне - около 10 тысяч человек. Позже о стабилизации ситуации с коронавирусом в России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин и отметил, что стране удалось избежать негативных сценариев.

Накануне такое заявление сделала президент России Владимир Путин, который указал на постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев заражения, а также обратил внимание на то, что изменения заметны и в Москве, где было больше всего инфицированных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780603" frameborder="0"></iframe> Попова: «Распространение коронавируса в России вышло на плато».

ИСТОЧНИК KP.RU