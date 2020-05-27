2020-05-26T23:37:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 27 мая 2020 достигло 362 611

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 27 мая 2020 года
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Наибольшее число заболевших зафиксировано в МосквеНаибольшее число заболевших зафиксировано в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Число заболевших коронавирусом в России на 27 мая 2020 достигло 362 611, увеличившись за минувшие сутки на 8923. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (169 303, +2830), Московской области (35 163, +817), Санкт-Петербурге (14 076, + 363), Нижегородской области (8504, +228) и Республике Дагестан (4294, +89). Более трех тысяч пациентов с коронавирусом в Свердловской (4190, +207), Ростовской (3930, +203), Калужской (3459, +105), Тульской (3318, +105), Брянской (3156, +99), Рязанской (3125, +85) областях, Красноярском (3558, +148) и Краснодарском (3426, +89) краях.

Благополучно излечились 131 245 пациентов с коронавирусом. За все время эпидемии от COVID-19 скончались 3814 человек. Общее число проведенных тестов на наличие инфекции, по данным портала стопкоронавирус.рф, превышает 9,1 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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