Число заболевших коронавирусом в России на 27 мая 2020 достигло 362 611, увеличившись за минувшие сутки на 8923. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (169 303, +2830), Московской области (35 163, +817), Санкт-Петербурге (14 076, + 363), Нижегородской области (8504, +228) и Республике Дагестан (4294, +89). Более трех тысяч пациентов с коронавирусом в Свердловской (4190, +207), Ростовской (3930, +203), Калужской (3459, +105), Тульской (3318, +105), Брянской (3156, +99), Рязанской (3125, +85) областях, Красноярском (3558, +148) и Краснодарском (3426, +89) краях.

Благополучно излечились 131 245 пациентов с коронавирусом. За все время эпидемии от COVID-19 скончались 3814 человек. Общее число проведенных тестов на наличие инфекции, по данным портала стопкоронавирус.рф, превышает 9,1 миллиона.