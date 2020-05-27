Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 27 мая 2020: выздоровевших в 2,5 раза больше, чем заболевших

В Москве второй день подряд фиксируют положительную динамику: количество выздоровевших больше в 2,5 раза, чем заболевших. По данным на 27 мая 2020 года, выявили 2140 новых случаев заражения, в то же время лечение успешно прошли – 5839 человека.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8338 в 85 регионах. Число заболевших в Москве 2140, в Московской области – 793 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

За последние сутки побороли новую коронавирусную инфекцию еще 5839 пациента. Напомним, сутки назад вылечившихся было рекордное количество – 8033.

- Количество вылечившихся стремительно растет. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458, - говорит заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва уже четвертый месяц борется с коронавирусом. Переболевшие становятся донорами плазмы. Процедура плазмафереза занимает около 40 минут и состоит из нескольких этапов: забор крови, разделение крови и сбор плазмы, возврат клеточных компонентов крови донору.

- Есть специальные показатели, на которые следует обратить внимание при сдачи компонентов крови. Например, возраст пациента должен быть от 18 до 55 лет, вес – не менее 50 кг. Донор не должен приходить сразу же после отрицательного теста на коронавирус, человек должен достаточно окрепнуть после болезни – около трех недель, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.