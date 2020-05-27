Младший брат Владимира Кузьмина спивается и молит о помощи

Единственный родной брат давно не общается с Владимиром Кузьминым. Мужчина спивается и умоляет знаменитого родственника помочь ему деньгами. По словам родственника, его здоровье стремительно ухудшается.

Владимир Кузьмин когда-то был очень близок со своим братом Александром. Они вместе строили карьеру в музыкальном бизнесе. Александр играл в группе "Динамик". Там же выступал и Владимир. Когда коллектив работал в США, Кузьмин-младший решил там обосноваться, Владимир же вернулся в Москву.

А несколько лет назад между близкими людьми пробежала черная кошка. Отношения братьев дали трещину. Александр стал выпивать. Сейчас у него и вовсе развилась алкогольная зависимость. Мужчина спивается.

"Недавно ему было так плохо, что я вызвала врачей. Мы его несколько дней спасали. И эти дни в больнице были просто ужасными", - рассказала возлюбленная мужчины Наталья в эфире программы "Пусть говорят".

Сам Александр открыто говорит, что любит приложиться к бутылке, хотя и не считает это проблемой. По его словам, алкоголь помогает ему пробудить вдохновение и поймать музу. Но вредные привычки сказались на карьере артиста. Сейчас он практически нигде не выступает. Денег мужчине катастрофически не хватает.

"Я бы хотел обратиться за помощью к Володе, чтобы вернуться в нашу семью. Он мне иногда помогает, но этих средств все равно не хватает, чтобы сводить концы с концами", - убивается мужчина.

Александр пообещал, что будет лечить алкоголизм. "Я осознал, что жить нужно только трезвой жизнью. Хочу попросить у тебя прощения за то, что сделал тебя больно" - обратился Кузьмин-младший к именитому родственнику.