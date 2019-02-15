63-летний Владимир Кузьмин мучается от боли

Владимиру Кузьмину в мае исполнится 64 года. Певец наслаждается обществом молодой возлюбленной, которая годится ему в дочки, и активно гастролирует. Однако годы берут свое.

Из-за того, что Владимир Кузьмин много работает, у него возникли проблемы со здоровьем. Музыкант мучается от боли.

v.kuzmin_official Владимир Кузьмин наслаждается новой любовью

"Проблемы бывают! Приходится обращаться к врачам. Я выступаю с гитарой, с ней очень много хожу в течение дня, поэтому нагрузка на позвоночник, конечно, большая", цитирует Владимира Кузьмина Sobesednik.ru.

Именитый музыкант признался, что в день проходит от восьми до десяти километров. Чтобы нагрузка на позвоночник была меньше, Кузьмин пошел на хитрость. Он приобрел облегченную гитару. С новым инструментом выступать стало гораздо легче - боли, конечно, никуда не делись, но возникают гораздо реже.

v.kuzmin_official В коллекции Владимира Кузьмина 140 гитар

"Эта гитара весит всего два с половиной килограмма, - похвастался обновкой певец. - С ней, конечно, попроще. В моей коллекции 140 гитар. Каждая из них весит в среднем от четырех до пяти килограммов".

Владимир Кузьмин уверяет: сейчас он абсолютно счастлив. Он наслаждается новыми отношениями с 27-летней Светланой Карпухиной. После расставания с молодой женой Екатериной Трофимовой артист обрел любовь с шикарной блондинкой, которая годится ему в дочери. Девушка поддерживает любимого во всех начинаниях. Они катаются на мотоциклах, путешествуют и устраивают заплывы по Волге.