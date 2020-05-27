Профессиональным спортсменам разрешили тренироваться в Москве

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом этапе смягчения карантинных ограничений с 1 июня. Один из пункт касается спортсменов, которым теперь разрешено заниматься на стадионах, правда соблюдая ряд ограничений. Вот что гласит один из пунктов:

«…8. И, наконец, еще одно открытие произойдет в сфере большого спорта.

Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня с.г. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.

Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал», - говорится в блоге мэра Москвы.

Таким образом, уже с понедельника многие спортсмены смогут не только поддерживать форму в самоизоляции, но и заниматься индивидуально, а постепенно и в маленьких группах на открытом воздухе в пределах стадионов.

На днях некоторые московские клубы уже собрались на своих подмосковных базах (как, к примеру, московский «Спартак» в Тарасовке). Теперь начать тренировки футбольные клубы смогут в самой Москве и в Новой Москве (где в Ватутинках находится база ЦСКА).