Собянин: с 1 июня начинается новый этап снятия ограничений

27 Май 2020 2020-05-27T21:36:46+03:00

Москвичам снова можно будет выходить на прогулки. Но только в масках. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Сергей Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений в столице. С 1 июня жители Москвы смогут выходить на прогулки, откроются парки, заработают непродовольственные магазины и сфера бытовых услуг. При этом режим самоизоляции в столице будет продлен, жителям города по-прежнему будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки. Об этом Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте мэра Москвы.

- С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки, - сообщил Сергей Собянин.

С понедельника выйти погулять смогут все жители города, включая пожилых людей и лиц с серьезными хроническими заболеваниями. Снова откроются парки и скверы, кроме того, разрешаются занятия спортом.

- За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории. Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования, - предупредил мэр. - Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам “прогулочный режим” вводится в порядке эксперимента — на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года.

Запрет покидать свои дома по-прежнему распространяется на людей с диагностированной коронавирусной инфекцией и признаками ОРВИ, а также для членов их семей. Соблюдать двухнедельный карантин обязаны и граждане, которые получили предписание врача (например, после возвращения из-за границы).

Оформлять специальный пропуск для прогулок не потребуется. А вот если до парка или другого места прогулки нужно ехать на автомобиле или общественном транспорте, придется сделать пропуск на поездку. Такой пропуск можно получить для личных целей, но не чаще, чем два раза в неделю. Для занятий спортом выходить из дома необходимо строго по утрам до 9:00. Прогулки разрешаются с 9:00 до 21:00, но не чаще трех раз в неделю – два раза в будние дни и один раз в выходные. График прогулок для жителей каждого дома будет опубликован на сайте mos.ru.

С разрешением прогулок масочный режим в Москве будет усилен. С 1 июня жители обязаны выходить из дома в перчатках и масках, в том числе и для прогулок и занятий спортом. Обязательно ношение маски и перчаток в магазинах, аптеках, предприятиях бытовых услуг, в центрах «Мои документы» и на общественном транспорте.

По словам Сергея Собянина, 9 недель самоизоляции не прошли для москвичей даром: городу удалось избежать резкого скачка заболеваемости. И послабление карантинных мер сейчас – логичная мера.

- К работе вернулось более 300 крупных промышленных предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, школ и других городских объектов. Одновременно мы ввели обязательные дополнительные санитарные требования к предприятиям и пассажирам общественного транспорта, - рассказал Сергей Собянин, отметив, что эти шаги не привели к ухудшению эпидемиологической ситуации в Москве.

- Наоборот, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает снижаться. После выздоровления из больниц выписывается гораздо больше людей, чем вновь поступает на койки, - отметил мэр города.

Заболеваемости спадает, однако необходимо по-прежнему быть осторожными. Поэтому одновременно с послаблениями Сергей Собянин подписал указ о сохранении в Москве пропускного режима и продлении самоизоляции до 14 июня.