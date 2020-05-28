Защитные маски, перчатки и сеансовая система посещения: какие новшества появятся в музеях после выхода из карантина

Во всяком случае в первые дни лета сотрудники приступят к деятельной подготовке встречи посетителей. В Москве и Санкт-Петербурге, судя по всему, залы откроются не раньше середины июля. О том, какие ожидаются новшества в работе музеев, «КП» рассказала руководитель управления по связям с общественностью Государственного Исторического музея Мария Лемигова.

- Если эпидемиологическая ситуация позволит мы откроемся в середине июля, - полагает Мария. - Говорить о более ранних сроках не приходится в связи с подготовкой к проведению Парада Победы 24 июня. Красная площадь, где находится Исторический музей, будет перекрыта. Мы тоже будем готовиться к этому событию: мыть и приводить в порядок наши фасады.

- Недавно министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что в орнамент музейных паркетов добавится рисунок из тейпов (наклеек), которые мы привыкли видеть в магазинах и в аптеках, чтобы проще было соблюдать социальную дистанцию.

- На самом деле наклейки на полах не простой вопрос. Например, полы Истерического музея - это наборная мозаика конца 19 века и самостоятельный объект культуры. Взять и наклеить разметку мы не можем. Какие именно тейпы можно наклеивать, какие препараты использовать при санобработке экспозиционных залов, насколько это необходимо делать сейчас - эти вопросы должны решать специалисты.

СЕАНСЫ КАК В КИНО

- Говорилось и о том, что появятся пространственные ограничения для посетителей, исходя из установленной нормы «Роспотребнадзора»: один человек – на 20 квартирных метров.

- И этот вопрос тоже прорабатывается, его придется регулировать скорее всего в ручном режиме. За соблюдением пространственных ограничений в залах будут следить смотрители.

В Историческом музее и в Музея Отечественной войны 1812 года есть возможность принимать посетителей без сеансов. Что касается Покровского собора, или Палат бояр Романовых, или отдельных выставок, наверное, будем вводить сеансовую систему, как в кинотеатрах.

Мы обязаны соблюдать рекомендации "Роспотребнадзора", благо огромные площади Исторического музея позволяют развести большое количество людей. В наших залах удобная архитектура – экспозиция расположена по кругу на двух этажах. Поэтому есть возможность направить потоки так, чтобы в одном зале не скапливалось больше 3-4 человек. Это будет требовать дополнительного внимания от наших смотрителей. И на посетителей накладывает обязательства, например, заходить в залы можно будет только в защитных масках и перчатках. Без этих аксессуаров посещать музеи будет запрещено. Маски и перчатки можно будет купить у нас же.

Групповых экскурсий пока не будет, кроме экскурсий для членов одной семьи.

- В Москве музеи закрыты с 18 марта. Но еще до официального закрытия был заметен спад посетителей. Так называемые «выпадающие доходы» могут отразится на ценах на билеты?

- Все музеи сейчас находятся в очень тяжелой ситуации и терпят многомиллионные убытки. Тем не менее мы не будем поднимать цены на билеты. Более того, в течение полутора месяцев Исторический музей проводит акцию «Культурный антистресс» (она продлится до окончания карантина). По этой акции мы продаем билеты с открытой датой во все наши объекты, включая Храм Василия Блаженного или Музея Отечественной войны 1812 года, на 100 рублей дешевле, чем раньше (например, если в «мирное время» вход в Исторический музей стоил 450 рублей, то сейчас билет с открытой датой можно купить за 350 рэ. - Ред.). По этим билетам после снятия карантина вы сможете к нам прийти в любой день до конца 2021 года. До 1 июня родители смогут купить со скидкой в 10% абонементы для своих детей в наши кружки и на занятия, которые начнутся в следующем сезоне. То есть можно запланировать свои визит в ГИМ по более выгодным ценам и еще поддержать музей, которому сейчас непросто.

Что касается долгосрочных прогнозов, уже сейчас очевидно, что в этом году не будет того количества посетителей, на которое мы рассчитывали. Соответственно не будет и тех доходов, которые мы планировали. Прежде всего это связано с полным прекращением потока иностранных туристов и сокращением внутреннего туризма.

«МУЗЕЙНЫХ БАБУШЕК» УВОЛЬНЯТЬ НЕЛЬЗЯ

- Все чаще в официальных выступлениях звучит требование «убрать» из музейных залов сотрудников старше 65 лет. Но ведь классическая смотрительница – это как раз такая дремлющая на стуле бабушка, которую, как я поняла, по новым правилам отправят на пенсию.

- Сейчас наши смотрители старше 65 лет, согласно указу мэра Москвы, находятся либо в оплачиваемом отпуске, либо на больничном. Что будет дальше, пока никто не знает. Люди старше 65 лет составляют значимую часть коллектива Исторического музея. Но это не какие-то неработоспособные граждане. Это люди высокопрофессиональные, наши смотрители – это гордость музея. Очень не хочется расставаться с ними. Этот вопрос, кстати, не урегулирован законодательно. Мы не имеем права самовольно сокращать или увольнять сотрудников, с которыми заключен трудовой договор, только на основании их возраста. Нужны дополнительные разъяснения этого вопроса. Надеемся, что удастся пережить переходный период, связанный с эпидемиологической ситуацией, и сохранить людей, которыми мы очень дорожим. Еще великий российский культуролог Дмитрий Лихачев говорил, что в архивах и в музеях нужно работать подолгу, а желательно - всю жизнь. Чем дольше человек работает в музее, тем он лучше его знает.

Стереотип о музейных бабушках, как раздражающем факторе, ошибочный, кстати, наши посетители отмечают в отзывах доброжелательность, образованность наших смотрителей. Без них мы не можем функционировать. А главное, - заменить их некем. Смотрители, администраторы, научные сотрудники – это основной штат музея, среди молодежи желающих занять их места нет. Не говоря об уровне профессионализма – у пожилых он выше, чем у молодых сотрудников.

- Перед открытием в музеях должна пройти тщательная дезинфекция. С помещениями – более или менее понятно, а как дезинфицировать уникальны, древние экспонаты?

- Эти вопросы стоят перед музеями всего мира. И ни у кого нет четкого ответа, поскольку нет опыта такой работы. Думаю, речь не идет об обработке фондовых объектов. Только - о постоянной экспозиции. Не говоря о том, что посетителей не было с середины марта. Значит, по идее, дезинфицировать залы не требуется. Сейчас эти вопросы решают специалисты. Они же определят, какими составами проводить дезинфекцию, чтобы не нарушить состояние музейных предметов. Как должна работать вентиляция… Существует масса других вопросов, которые будут решаться по мере их поступления. Например, никто не знает, как часто проводить дезинфекцию в залах. Четких рекомендаций по этим вопросам пока нет. Но к приходу первых посетителей, мы все должны успеть и узнать.