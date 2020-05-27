Как будет защищен Парад 24 июня и как он пройдет
БОЕВОЙ ПРИКАЗ
Когда я с неделю назад был в Минобороны и спросил одного генерала, - будет ли в Москве в этом году «полноценный» повторный парад, - этот мой вопрос, как мне показалось, его даже оскорбил:
- Что значит «полноценный», что значит повторный? - с наждачком в голосе ответил он, - вот схлынет эта вирусная зараза и будет настоящий парад! Нам осталось узнать только дату.
Ну а теперь вот уже и дата известна – 24 июня.
Тот, кто следит за выступлениями Путина, наверно заметил, с каким командирским акцентом он произнес Шойгу слово «приказываю». Обычно в разговорах с министрами он использует «прошу вас». А тут ведь армия, - никакой интеллигентской мягкости!
Президент России Владимир Путин поручил провести Парад Победы 24 июня на Красной площади.Фото: REUTERS
«РИСКИ – ИСКЛЮЧИТЬ»
И тут возникают сразу несколько очень важных вопросов. Первый – безопасность людей.
Помните приказ Путина? «Любые риски для здоровья участников парада должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены». Это труднее, чем обеспечить равнение в шеренгах парадных «коробок». Там ведь нет такого понятия, как «социальная дистанция», - маршировать придется плотно, локоть к локтю.
Потому можно и к бабке не ходить, - внушительный корпус военных врачей очень плотно будет контролировать состояние здоровья «парадников».
Военнослужащие парадных расчетов на Красной площади во время Парада Победы 2019 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По этой части профилактические коррективы уже внесены: некоторые «иногородние» подразделения (там, где коронавирус еще свирепствует) будут заменены расчетами Западного военного округа и московского гарнизона.
А схвативших COVID-19 заменят те, кто готовился к параду в резерве.
ОТ МОСКВЫ ДО ВОРОНЕЖА
Есть и другой обывательский вопрос: успеют ли участники парада подготовиться? Тут стоит напомнить, что подготовка к нему началась еще в феврале и длилась больше двух месяцев — пока не поступила команда «отложить». Кто-то подсчитал, что за это время войска «натопали 600-700 километров, - это как пройти пешком по прямой от Москвы до Минска или Питера.
За время двухмесячного перерыва войска вряд ли утратили парадные навыки. К тому же впереди – еще месяц тренировок. А в армии умеют быстро «восстанавливать строевую форму»…
ЛЕГЕНДАРНЫЕ «ФИШКИ»
Ну а как же будет с количеством личного состава и боевой техники? В Минобороны говорят, что изменения будут незначительные. Так что «параметры» парада будут почти теми же, как они были заявлены Шойгу еще в феврале: примерно 15 тысяч солдат и офицеров и около 400 единиц наземной и воздушной техники.
Ожидаются и «фишки» парадных смотрин – целый батальон (30 единиц) легендарных танков Т-34 и премьера некоторых новинок боевой техники.
По Красной площади вновь проедут легендарные Т-34.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Предварительно установлено и время парада – около 1,5 часов.
Ожидается, что тренировки парадных расчетов стартуют в начале июня. К этому времени из отпусков начнут возвращаться офицеры-слушатели и курсанты военных учебных заведений. Их в начале мая распустили по домам из-за эпидемии.
Первые тренировки пройдут на базе учебных заведений и воинских частей. А потом переедут в подмосковное Алабино, на огромный плац (копию Красной площади). Будут и репетиции на Красной площади.
«ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ – ВАЖНЕЕ ВСЕГО»
А вот вопрос о ветеранах (это группа риска!) на гостевых парадных трибунах еще решается. Тут важно знать, что они сами на это скажут Кремлю, что решат их ветеранские советы.
СКУЛЕЖ ЛИБЕРАЛОВ
Ну а тем временем так называемая либеральная общественность начала ритуальные вздохи вокруг решения о проведении парада. Этих людей, как говорится, без бутылки не разберешь. Когда в связи с пандемией парад отложили ради безопасности людей, представители этого (да и патриотического) «сословия» стали обвинят Кремль в «трусости» и в «предательстве победителей». Тыкали пальчиком в президентом Белоруссии и Туркменистана, - вот они не побоялись «мнимого коронавируса», провели парады, не стали ломать традицию! Теперь же, кода пандемия пошла на спад и парад все-таки решили провести, нытики затеяли обратную песню: мол, Кремль «не жалеет народ». Так и хочется сказать: ребята, вы уж там в своей голове разберитесь, чтобы не выглядеть бабой Ягой, которая всегда против — просто из принципа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как в 1945-м: Путин назвал дату проведения Парада Победы
Также стало известно, когда организуют марш бессмертного полка (подробности)
КСТАТИ
24 июня – Новая дата Парада Победы 2020 в Москве: юбилейное шествие состоится!
В России пройдет грандиозное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Новой датой Парада Победы и других торжеств станет 24 июня 2020 года (подробности)
24 июня 2020 - выходной или рабочий день в России?
Парад Победы в 2020 году состоится 24 июня. Почему именно в этот день, будет ли он выходным и как будет оплачиваться — в нашем материале (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU