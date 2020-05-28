«Балет Москва» покажет ВКонтакте онлайн-спектакль, поставленный в самоизоляции

ВКонтакте и театр «Балет Москва» представляют онлайн-спектакль «Прощай, старый мир!», созданный в условиях самоизоляции. Актёры сыграют в постановке, оставаясь дома, а зрители будут наблюдать за шоу в режиме реального времени. Также уже в июне театр покажет записи ещё трёх спектаклей: «Все пути ведут на Север», «Эквус» и «Эгопойнт».

В новой постановке хореограф Владимир Варнава, самый молодой лауреат премии «Золотая Маска», задаётся вопросом: «Кем каждый из нас является в своём доме: полноправным хозяином или гостем?». Шестеро актёров играют по общему сценарию, находясь в собственных квартирах — их жилище становится сценой. Они снимают театральное действие на смартфоны, а видеохудожник накладывает визуальные эффекты прямо по ходу представления.

Спектакль начнётся 31 мая в 20:00 в сообществе театра. Он продлится около 40 минут и будет доступен для просмотра только 24 часа. Зрители смогут оставлять комментарии и вопросы к трансляции прямо во время показа, а после Владимир Варнава и танцовщики останутся в эфире, чтобы ответить на них (ссылка на трансляцию спектакля).

В рамках серии трансляций из мира культуры «Марафон искусства», организованной ВКонтакте, театр «Балет Москва» бесплатно покажет ещё три спектакля. Каждый начнётся в сообществе театра в 20:00 по московскому времени:

31 мая — «Прощай, старый мир!» Владимира Варнавы;

4 июня — танц-спектакль «Все пути ведут на Север» бельгийского хореографа Карин Понтьес. В 2017 году постановка получила театральную премию «Золотая Маска». Она разрушает стереотипы и раскрывает непривычную маскулинность — чувственную и ранимую.

6 июня — современный балет «Эквус» Анастасии Кадрулевой и Артёма Игнатьева в ироничной форме объясняет значение афоризма «лошадиный труд» применительно к артистам балета.

8 июня — балет под техно-музыку «Эгопойнт» Надежды Сайдаковой про поиск гармонии между динамичностью современной жизни и глубоким человеческим желанием познать себя.

Елена Тупысева, директор театра «Балет Москва»:

«Важно продолжить работу театра в условиях самоизоляции. Искусство не стоит на месте, оно исследует изменения вокруг. Для меня также было важно осмыслить новую реальность, в которой мы оказались, а новый опыт увидеть прежде всего как возможность познания».

Серия «Марафон искусств» началась в марте: Мариинский театр показал лучшие спектакли и симфонические оркестры репертуара и трансляцию торжественного гала-концерта, посвящённого открытию Мариинского-2. Также в апреле в рамках «Марафона искусств» международный культурный проект «Русские сезоны» показал ВКонтакте серию трансляций лучших спектаклей. Кроме того, ВКонтакте поддержала акцию «День театра», предоставив платформу для 12 театров, спектакли которых пришлось перенести из офлайна в онлайн.