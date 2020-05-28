Объявлены победители конкурса социальных проектов «Инносоциум»

Подведены итоги Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум», организаторами которого выступают Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс и Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

В финале за победу в пяти номинациях боролись 25 проектов, подготовленных студентами и студенческими коллективами со всей России. Каждый финалист презентовал свой проект во время онлайн-трансляции на интернет-площадках Фонда Росконгресс и конкурса «Инносоциум».

- Конкурс стал успешной площадкой для реализации потенциала молодых людей, воплощения в жизнь проектов, которые могут внести существенный вклад в прорывное развитие социальной сферы. О его особой актуальности и востребованности говорит количество участников. Совет Федерации выступает за всестороннее развитие подобных инициатив, – отметила председатель жюри конкурса «Инносоциум», заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

Окончательное решение члены жюри приняли непосредственно в ходе онлайн-трансляции.

В специальной номинации «Бережем старших», учрежденной совместно с Советом Федерации РФ, победил проект «Комплекс устройств SUPPY», представленный Екатериной Востровой из Уральского института управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ). Проект SUPPY – это комплекс устройств для оказания помощи тяжелобольным людям. Он включает кресло-кровать, компьютерную мышь для людей с ДЦП и противопролежневый матрас.

В номинации «Развитие территорий» победу одержал проект «Слушай город» Анастасии Селивёрстовой из Санкт-Петербургского государственного университета. Она собирается разработать документальные аудиоэкспедиции по наукоградам России на базе мобильного приложения.

Лучшим в номинации «Культура: региональные инициативы» был признан проект «Полка историй». Его автор Александр Аксютин из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» хочет адаптировать произведения классической русской литературы для современной молодежи. «Полка историй» – это пять произведений в прозе и пять поэтических сборников, опубликованных в социальной сети Instagram, в аккаунте библиотеки им. Н. А. Некрасова.

Победителем в номинации «Женское лидерство» стал проект «На ее стороне». Анна Акимова из Московского государственного института международных отношений (университета) МИД РФ планирует снять 20 диалогов с мужчинами о женском лидерстве. Таким образом девушка рассчитывает привлечь внимание мужчин к проблеме гендерного неравенства, показать, что многие из них могут и хотят поддерживать женщин в их стремлениях.

Наконец, победа в номинации «Молодежное предпринимательство» досталась образовательному проекту «Цифровой патруль» Дениса Родичева из Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ). Проект представляет собой серию лекций и образовательных игр для школьников и направлен на борьбу с киберпреступностью.

Каждый лауреат получит премию в размере 500 тыс. рублей из средств партнеров конкурса на дальнейшую разработку и реализацию своих проектов.

- Мы проводим конкурс уже второй год и видим, как он набирает обороты. Финал получился очень интересным. Особенно приятно видеть столько творческих молодых ребят, которые стремятся сделать жизнь других людей лучше. Выбрать среди них победителей оказалось очень непросто. Я считаю, что все они являются победителями. Мы будем поддерживать наших финалистов в дальнейшем, в том числе продвигая их проекты на крупных международных мероприятиях, в которых участвует наш Фонд, – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Конкурс «Инносоциум» проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а также Российского союза ректоров.

В общей сложности в 2020 году в конкурсе приняли участие 635 проектов от студентов 256 вузов из 70 регионов России.

Цель конкурса – привлечь внимание к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения, выявить и поощрить талантливых студентов на разработку и реализацию социальных проектов, развить у них необходимые для этого навыки, а также распространить эффективный опыт социального проектирования в студенческой среде.