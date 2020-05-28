«Талонов больше нет»: в режиме самоизоляции москвичи месяцами не могут поставить авто на учет в ГИБДД

О том, как в режиме самоизоляции работают московские автосалоны, мы уже рассказывали. Если коротко, то машины, несмотря на запрет, как продавали, так и продают. Корреспондент «КП» проверила это на себе. Но купить машину - мало, надо ее еще на учет в ГИБДД поставить. И вот тут все работает по новым правилам пандемии.

С 30 марта столичная Госавтоинспекция ушла в онлайн. Если раньше поставить транспортное средство на учет можно было двумя способами: приехав в отделение и отстояв в живой очереди, или получив талон на сайте Госуслуг. Сейчас доступен только второй вариант. Казалось бы, что тут такого: это еще и удобнее: никаких очередей и скидку за оплату госпошлины через этот сайт можно получить. Но на деле система работает со сбоями. Уложиться в десятидневный срок, который по закону установлен для регистрации авто, удается далеко не всем.

Москвичи на автофорумах хвалятся антирекордами: кто дольше всех не может свою «ласточку» зарегистрировать. Лидирует, житель Таганского района Москвы Евгений Зарубин. Мужчина купил новый автомобиль у официально дилера «БМВ» за день до объявления первой нерабочей недели, 27 марта.

- Машину взял в пятницу и уже утром в понедельник начал штурмовать сайт Госуслуг. Но свободных мест на регистрацию просто нет. Первые две недели заходил на портал каждый день. Но картина не менялась. В итоге, машина уже почти два месяца стоит на платной стоянке. Она же новая, так что госномеров нет. Под окном хранить страшно: могут угнать. Ездить не могу: оформить цифровой пропуск без госномера невозможно. Метро мне в помощь. Попал, так попал, - рассказал Евгений.

Но есть и те, кто отсутствию свободных мест на запись не нарадуется. Тимофей Шарков из Богородского района Москвы уже больше месяца гоняет по столице на номерах прежнего автовладельца.

- Посмотрел, что талонов нет и решил не париться. Я машину купил с рук. Работаю курьером и цифровой пропуск у меня есть. Вбил в него госномера, прежнего владельца и готово. Проблем с этим никаких не возникло. Система вообще не проверят, на чью машину вы получаете QR-код. Езжу себе спокойненько. За это время на гаишников не нарывался. Плюс, если вдруг превышу скорость, ну с кем не бывает, штраф не мне платить, а прежнему владельцу, - честно признался в сомнительной схеме Тимофей.

Сколько таких как он, остаётся только догадываться. Статистику никто не ведет. Но судя по жалобам от прежних владельцев, которым пачками приходят штрафы на уже проданные авто, много.

- О продаже машины я еще никогда так не жалел. Скинул ее в начале апреля и за это время получил уже 8 штрафом. Общая сумма больше 10 тысяч рублей. Названиваю новому хозяину и уже просто умоляю его перерегистрировать машину на себя, но в ответ он меня кормит байками, что не может взять талон на Госулугах. Я уже предупредил его, что если сам свои штрафы не оплатит, то буду судиться, - рассказал Иван Горохов.

Неужели на портале Госуслуг действительно нельзя подать заявку на регистрацию машины. Проверяю. После ввода данных высвечивается графа с календарем. Щелкаю одну дату за другой и пусто: мест на прием на две недели вперед нет.

ПИШИТЕ ПИСЬМА

Что же делать, мы спросили у автоюриста Андрея Комарова.

- Мест на портале Госуслуг нет. Как быть в этой ситуации честному автовладельцу?

- Это временные трудности. Сейчас серверы портала действительно перегружены из-за того, что желающих зарегистрироваться и записаться онлайн на прием в МРЭО ГИБДД стало в разы больше. Остается только набраться терпения и дождаться, когда система заработает. Других способов поставить автомобиль на учет сейчас просто нет. Советую до момента регистрации не пользоваться машиной.

- То есть водители не по своей вине не могут уложиться в десятидневный срок, выделенный на регистрацию машины. Их за это оштрафуют? Или режим самоизоляции может смягчить наказание?

- Действительно, за непостановку машины на учет в десятидневный срок предусмотрен штраф 1500-2000 рублей. Но из-за режима самоизоляции руководством ГИБДД сотрудникам рекомендовало воздержаться от мер административного взыскания за это нарушение. Если вас все же привлекли к ответственности по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ, такое постановление нужно обжаловать. На это у вас есть 10 дней. Сделать это сейчас можно только по почте. Письмо надо направить на адрес ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве по адресу: 127473, Москва, улица Садовая-Самотечная, дом 1. Формулировка в жалобе должна быть примерно следующая: «Прошу освободить меня от административного наказания в связи с крайней необходимостью, поскольку я соблюдал режим самоизоляции (или режим карантина) и вынужденно не смог зарегистрировать автомобиль в установленном порядке в установленный срок».

- А что делать тем, кто продал машину и продолжает получать штрафы за нового владельца?

— Такие штрафы можно и нужно обжаловать. Можно обойтись без ГИБДД. Для этого нужно связаться с новым владельцем автомобиля и решить проблему непосредственно с ним, договорившись об уплате им полученного штрафа. Иногда такой способ решения проблемы срабатывает, и сознательный покупатель избавляет продавца от необходимости обжаловать штраф. Однако если связи с новым владельцем нет, остается действовать формальными методами. Для этого необходимо составить заявление об аннулировании постановления об административном правонарушении и отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ЦАФАП (Центра автоматической фиксации административных правонарушений), указанному в пришедшем постановлении. К заявлению нужно обязательно приложить копию договора купли-продажи: в нем указана дата оформления сделки, и он является доказательством того, что на момент нарушения вы уже не являлись собственником автомобиля. Альтернативный вариант подачи заявления для обжалования штрафа – это его отправка в электронном виде. Для этого нужно подать обращение на сайте ГИБДД гибдд.рф и также приложить к нему копию договора купли-продажи. Однако в этом случае следует учесть два факта. Во-первых, для процедуры обжалования постановления в электронном виде может потребоваться ЭЦП – электронная цифровая подпись, подтверждающая личность заявителя. Оформить ее можно на портале Госуслуг.

- Как думаете, с 1 июня можно будет поставить машину на учет без талона с портала Госуслуг?

- Скорее всего, нет. Сейчас ведомство прорабатывает меры по смягчению карантина. Но пока решено продолжить работу именно с электронными сервисами. Живые очереди, на мой взгляд, вернутся не раньше чем в августе.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД, государственные услуги по регистрации транспорта, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь осуществляются только по предварительной записи через Единый портал государственных услуг. В ГИБДД уточнили, кого не будут штрафовать за нарушение сроков регистрации транспортных средств во время нерабочей недели. В ведомстве заявили, что такое послабление распространяется только на тех водителей, которые приобрели транспортное средство в период перехода на особый режим работы.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как зарегистрировать автомобиль во время режима самоизоляции?

Шаг первый

Подготовка документов — будьте готовы внести в онлайн-заявление данные вашего паспорта, нотариально заверенной доверенности (если вы — доверенный представитель), ПТС, СТС автомобиля, документа, подтверждающего право собственности (договор купли-продажи), страхового полиса ОСАГО.

Шаг второй

Подайте заявку на портале Госуслуги.

Шаг третий

Оплатите госпошлину. Размер зависит от многих факторов. К примеру, оформление новых госномеров обойдется в 2 тысячи рублей. Получение ПТС — 800 рублей. Размер госпошлины можно рассчитать на сайте Госуслуг. Кстати, при оплате онлайн вам полагается скидка 30%.

Шаг четвертый

Зарегистрируйте машину в ГИБДД. Информацию о дате и времени визита вы узнаете на портале Госуслуг. Отправляясь в ГИБДД, подготовьте заранее следующий пакет документов: паспорт автовладельца, ПТС, действующую диагностическую карту; полис ОСАГО; документ, подтверждающий факт приобретения машины; квитанцию об уплате госпошлины (если квитанция электронная, ее желательно распечатать).