Московские автосалоны на самоизоляции: пока одни не впускают клиентов даже в туалет, в других заработали кафе

Московские автосалоны на карантин закрыли в первых рядах, еще с 25 марта. Под полный запрет попала продажа автомобилей: новых, с пробегом - не важно. А вот сервисы по гарантийному и экстренному ремонту закрывать не стали. Но на замене масла много ведь не заработать! Дилеры, которым перекрыли основной источник доходов - продажу авто, куда только не жаловались, даже президенту писали. Но до сих пор это ограничение в действии. Правда, как выяснилось, работает запрет на продажу машин только на бумаге: проверено на себе.

ХОТИТИТЕ ТЕСТ-ДРАЙВ – НЕТ ПРОБЛЕМ!

Оказавшись без руля и хорошо зная про закрытые шоу-румы, я сперва печалилась, что ждать придется как минимум до 31 мая. Конечно, купить машину можно было с рук (такие продажи никто не запрещал). Но в мои планы входила покупка машины именно у официального дилера. «А вдруг, все-таки можно купить»: подумала я и принялась искать нужное мне авто с пробегом на сайтах официальных дилеров той марки, которую я выбрала. Называть не буду, это ведь совсем не рекламный текст.

Щелкая фото машин и подбирая подходящую, я обзвонила более десяти дилеров. И везде менеджеры милым голосом отвечали.

- Приезжайте. Есть такая машина. Все расскажем-покажем!

- То есть вы работаете.

- Да-да, работаем! Только маску и перчатки не забудьте.

Прихватив боевой комплект индивидуальной защиты, отправилась на поиски новой «ласточки». По пути все еще мучили сомнения: вдруг из-за пандемии не дадут пройти тест-драйв или станут измерять температуру на входе. Но они развеялись после визита в первый же салон.

На МКАДе в районе Ясенево по соседству друг с другом салоны двух разных брендов. Будний день, утро, а у обоих входов толпится народ. Солидные дядечки в масках ловко крутят ключи от машин на одном пальце и обсуждают свои покупки.

- Взял в полной комплектации. А чего мелочиться!

- А у меня, гляди! Камеры с круговым обзором, - меряются покупками счастливчики.

На двери салона табличка похожая на те, что мы видим на всех продуктовых магазинах: «вход только в масках и перчатках». Внутри, словно гирлянды на елке, натянуты красно-белые защитные ленты.

- Получается подойти к выставочным образцам – нельзя? – спрашиваю у красотки за стойкой администратора?

- Простым зевакам нельзя. А если будете покупать, то можно!

- Конечно, будем. Не на выставку же пришли.

- Тогда поднимайтесь на второй этаж и ждите в кафе. К вам сейчас подойдет менеджер.

«Да я в кафе уже два месяца не была»: мысленно восторгалась я предложением и шлепала вверх по ступенькам. Аромат кофе, который доносился от барной стойки, чуть не подкосил коленки. Вот она свобода! Вот где нет надоевшей пандемии. Заказав капучино, я уселась за столик в кафешке. Рядом такие же довольные обладатели горячих напитков и пирожных. Из семи столиков пять заняты.

В этом салоне работает даже кафе.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Через пару минут появился менеджер. Посмотрев авто с пробегом на сайте, мы выбрали подходящий мне вариант.

- Вот только на стоянку я вас пустить не могу. Все-таки пандемия. Ждите, я привезу машину к входу в автосалон. Такие правила.

И правда через десять минут менеджер подкатил к шлагбауму на выбранной мной машине.

- Раньше мы давали покататься по МКАДу. А сейчас тест-драйвы только по нашей территории, - сходу предупредил сотрудник автосалона.

Но машина живьем оказалась куда хуже, чем на фото. Кататься на ней я не стала.

А вот менеджер оказался разговорчивым. Рассказал, что машины продавать начали с 18 мая.

- И слава богу. До этого полтора месяца дома сидели. Платили только оклады. А у нас основной доход, сами понимаете, с продаж. И люди ждали нас. Я в первый день четыре машины продал. Такого даже до пандемии не было!

Еду в другой автосалон.

ТУАЛЕТ НА ЗАПРАВКЕ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ

На двери дилерского центра в Измайлово та же табличка про перчаточно-масочный режим. Дергаю дверь, захожу, а там вместо кофе и приветливых улыбок встречает хмурых охранник.

- Внутрь не впускаем. Выходите на улицу и ждите менеджера. У нас пандемия.

Через пару минут примчал менеджер и начал с извинений.

- Ну такие у нас правила, простите. Главное, что машины все-таки продаем. Какую вам показать? – поинтересовался сотрудник автосалона Вячеслав.

Просмотрев фото машин на сайте, я выбрала сразу три. И через некоторое время Вячеслав проводил меня на стоянку (шоу-рум под открытым небом), где своего часа ждали как минимум три сотни машин.

- С 25 марта по 18 мая тут стоят, бедненькие. Но сейчас потихоньку начали продавать, - рассказал Вячеслав.

Одна из тех машин оказалась что надо. И я, конечно, потребовала тест-драйв.

И тут те же правила: поездка только по территории.

- Не хочется на штрафы нарваться. Сами понимаете, такое время сейчас.

Я уселась за руль, менеджер на соседнее пассажирское сиденье. Тут, конечно, никакой социальной дистанции. Оба рискуем: мне нужна машина, менеджеру-бонусы от продажи.

- Беру!

Вячеслав расплылся в улыбке и тут же попросил паспорт для оформления договора купли-продажи. Протягиваю документ и спрашиваю.

- А в туалет хотя бы можно сходить?

- Простите, но нет. В задание никого не впускаем. А туалет у нас ближайший на заправке, через дорогу. Меня ждите на улице, вынесу документы на подписание. Еще один нюанс из-за карантина мы не принимаем оплату наличными. Терминал тоже не работает. Все расчёты онлайн по ссылке. Пришлю ее вам на электронную почту.

Вход только в масках и перчатках.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Оплатить машину оказалось не сложнее, чем купить носки в интернет-магазине. Как только деньги поступили на счет дилера, менеджер почему-то решил и вовсе выгнать меня с территории автосалона.

- Передача машины за шлагбаумом. Все-таки коронавирус, - заявил по телефону Вячеслав, который ровно час назад катался со мной локоть к локтю в одном авто.

Деваться некуда, надо же забрать ключи и авто, пусть даже за шлагбаумом. Вячеслав тут, кажется, и вовсе забыл про коронавирус.

- Поздравляю с покупкой! - протянул он мне ладонь без перчатки для рукопожатия.

На прощанье менеджер вручил расписку. Из текста следует, что я обязана в течение четырех суток зарегистрировать машину на себя. Но как? Если талонов из-за пандемии на дают. Но это уже совсем другая история.

КОМПЕТЕНТНО

«Продавая машины, дилеры рискуют быть закрытыми на 90 дней»

- Еще 14 мая наша ассоциация обратилась к мэру Москвы Собянину с просьбой пересмотреть ограничения связанные с закрытием шоу-румов автосалонов. Суть в том, что мы готовы работать с соблюдением всех норм, эта готовность подтверждается открытием автосервисов, там все работает хорошо. Ответ от Правительства Москвы до сих пор не получили. То есть запрет продолжает действовать. Продавая машины, дилеры серьезно рискуют. За такое нарушения можно получить крупный штраф и приостановку деятельности, на срок до 90 дней. Вы можете себе представить, какие это будут убытки. Но, видимо, уже сейчас недополученная прибыль превышает эти риски, - рассказал «КП» Олег Моисеев, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры». – Сам по себе запрет на продажу машин я считаю нелепым. Гораздо проще организовать безопасную дистанцию в шоу-румах, чем в автосервисах, которым разрешено работать. Логики в этих ограничения нет. А вот убытки дилеры терпят колоссальные. По нашим данным, суммарно недополученная прибыль в апреле только в Москве превысила 80 миллиардов рублей.