Российские богачи не жалеют денег на частные самолеты, чтобы самоизолироваться в Европе

Владельцы компаний по аренде небольших самолетов, так называемых бизнес-джетов, обратили внимание на рост заявок из России. Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство Reuters. Наши обеспеченные сограждане готовы изрядно потратиться, чтобы перебраться в Европу и переждать там тяжелые коронавирусные времена.

Но как можно улететь из страны, если границы закрыты? На самом деле, это не совсем так. На замке сухопутные и морские границы, а с 27 марта закрыто почти все пассажирское международное авиасообщение. Есть исключения: «вывозные» рейсы, а также гуманитарные и санитарные борта. Отдельные разрешения на полеты выдает правительство.

Вот этими уловками и пользуются богачи, готовые отвались от 16 до 25 тысяч евро (1,2—2 млн рублей) за полет на бизнес-джете, способном взять на борт максимум 13 человек. Главные направления такой «эвакуации» - Кипр и Британские острова, где у миллиардеров и дома, и виды на жительство, а то и просто семьи.

- Люди устали от самоизоляции, вот и пытаются выбраться из страны, - говорит Александр Осит, владелец брокерской фирмы JETVIP, который обратил внимание на полеты бизнес-джетов в одну сторону за последние 2 месяца.

По его подсчетам, в марте таких рейсов было 250, в апреле – 61 (тут сказалось закрытие границ), а в мае – 107.

Источники Reuters отмечают, что тяга миллиардеров к перемене мест напрямую зависит от распространения коронавируса. В марте число рейсов в страну перевесило количество вылетов: в Европе как раз бушевала зараза, а Россия на этом фоне выглядела тихой гаванью. Наверняка многие толстосумы вывозили на Родину детей и другую родню. Но сейчас уже больше тех, кто покидает Россию и ищет убежища от инфекции на Западе.

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