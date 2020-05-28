Кому пандемия, кому мать родна: кто заработал на коронавирусе

Оговоримся сразу, выигравших в истории с эпидемией Covid-19 мало. И даже если сейчас компания или целая отрасль подсчитывает прибыли, в перспективе ее ждут непростые времена. Дело в том, что денег у народа все меньше. Такое ползучее сокращение доходов было в России и раньше, но сейчас люди вдобавок ко всему напуганы непредсказуемым будущем. Не лучшая ситуация для развития бизнеса, но у некоторых получается.

ПОБЕДИТЕЛИ

КТО

Интернет-магазины

НА ЧЕМ НАВАРИЛИСЬ

Торговые центры закрыты, а тяга к шопингу после пары недель затворничества оказалась неодолимой. Да и крупные маркетплейсы (то есть сайты, объединяющие на одной площадке множество продавцов и поставщиков) могут предложить ассортимент на любую жизненную ситуацию: сначала гречка в период всеобщей паники, потом спортивные товары, потому что фитнес-клубы закрыты, а позже и новая одежда, когда выясняется, что домашние тренировки не спасают от персонального расширения.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ

Wildberries за время самоизоляции увеличил число покупателей в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Конечно, тут сыграло роль и открытие новых пунктов выдачи заказов, но цифра все равно феноменальная. В апреле народу накупил на 180% больше товаров, чем года назад, а в первую половину мая – уже в 2,6 раза больше. Ozon рассказал, что трафик сайта в апреле-мае вырос на треть по сравнению с декабрем – самым загруженным месяцем. В плюсе и те, кто торгую только одеждой. Интернет-магазин Lamoda отчитался о росте прибыли в первом квартале на 28%.

КТО

Доставщики еды и продуктов

НА ЧЕМ НАВАРИЛИСЬ

Сколько бы старшее поколение не повторяло мантру «домашнее вкуснее», привычка ходить по кафе и ресторанам уже прочно в нас укоренилась. Особенно если речь про жителей городов-миллионников. А раз общепиту разрешено работать только на вынос, особым спросом пользуются люди, которые доставят заказ до двери. Число курьеров со снедью выросло, по разным оценкам, от 30 до 50%, а их работодатели, судя по всему, неплохо заработали.

Курьер службы доставки в центре Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самые строгие моменты самоизоляции улицы Москвы или другого крупного города наполняли в основном спешащие курьеры в зеленой или желтой форме. Рынок доставки во многом поделен между двумя гигантами, которые сейчас подсчитывают барыши.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ

- Мы видим рост всей дистанционной торговли. Delivery Club растет очень сильно, - рассказал в одном из интервью генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Холдинг даже купил сервис «Самокат», который занимается доставкой продуктов.

«Яндекс» говорит о 73-процентном росте числа пользователей «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки», если сравнивать начало мая с началом марта.

КТО

Онлайн-кинотеатры

НА ЧЕМ НАВАРИЛИСЬ

В марте, когда народ только начали отправлять работать из дому, многие сервисы объявили о бесплатной подписке, кто на 30 дней, кто на 45. Мол, понимаем, время неспокойное, регистрируйтесь у нас и смотрите кино и сериалы бесплатно. Широкий жест. Но при регистрации сайты, как правило просят номер банковской карты – чтобы снять деньги за подписку, как только пробный период истечет. Кто-то забудет, что подписался на сериалы, кто-то втянется и будет платить осознанно. В любом случае клиентов больше.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ

Цифры онлайн-кинотеатры не раскрывают, ссылаясь на банковскую тайну. Но не отрицают, что подписчиков у них стало больше. Например, приносящая деньги аудитория портала More.tv выросла в апреле в 2,5 раза по сравнению с маем. Причем многие платят и без пробного периода: платформа Start отчиталась о 20-процентном приросте зарегистрированных зрителей, хотя никаких бонусов новичкам не давала.

КТО

Аптеки и производители лекарств

НА ЧЕМ НАВАРИЛИСЬ

Кассу сделали во многом противовирусные препараты всех мастей. А как не вспомнить маски, без которых во многих городах в магазин или общественный транспорт не зайдешь? Как бы антимонопольные службы не бились, очевидно, что они подорожали в разы.

Покупатель в иркутской аптеке.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ

Во время эпидемии достаточно слуха, что какой-то препарат помогает от новой заразы, чтобы его смели с полок. По данным DSM Group, продажи арбидола в марте выросли почти в 4 раза. А парацетамола россияне накупили в 2 с лишним раза больше, чем года назад, если считать в рублях.

- Пик продаж в аптеках пришелся на неделю, предшествовавшую первым нерабочим дням, - констатирует генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Конечно, государство не пускает цены на лекарства на самотек. Но оно может регулировать только препараты из списка жизненно необходимых. В остальном – свободный рынок.

КТО

Продуктовые супермаркеты

НА ЧЕМ НАВАРИЛИСЬ

Когда чуть ли не единственное доступное развлечение за пределами квартиры – поход в магазин, это рутинное действие стало чуть ли не приключением. Люди проходят в торговых залах больше времени и закидывают в корзины и тележки больше товара. К тому же, когда закрыты профильные торговые точки, в супермаркете покупают и косметику, и бытовую химию, и одежду.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ

Помните дни ажиотажного спроса, когда народ вошел в раж и смел с полок гречку и консервы? По данным X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), за это время люди скупили продуктов длительного хранения столько же, сколько в обычном режиме покупают за 108 дней.

Но о колоссальной прибыль супермаркетов это не говорит. Во-первых, такой всплеск неизбежно обернулся падением спроса на эти товары потом. Во-вторых, торговые сети потратились, чтобы обеспечить персонал средствами защиты и соблюсти другие правила безопасности.

Впрочем, заработать супермаркетам все же удалось. Выручка «Магнита» подскочила по итогам первого квартала на 18,5%, а того же X5 Retail Group – на 65,2%.

ПРОИГРАВШИЕ

КТО

Туризм

ПОЧЕМУ ТЕРПЯТ УБЫТКИ

Гостиницы, турфирмы, санатории, экскурсионные бюро – встало все. В режиме самоизляции чуть ли не единственный доступный россиянам вид туризма – это поездка на дачу. О иностранцах, которых, кстати, к нам с каждым годом приезжало все больше, и говорить нечего.

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛИ

- Падение оборота отрасли составило от 95 до 100%, недополученные доходы достигли полутора триллионов рублей, - рассказал недавно вице-премьер Дмитрий Чернышенко. – 2,5 млн человек, занятых в сфере туризма, сейчас столкнулись с реальной угрозой потери работы. А если посчитать вместе со смежными отраслями, наберется все 7 млн.

КТО

Авиакомпании

ПОЧЕМУ ТЕРПЯТ УБЫТКИ

Международные полеты запретили в конце марта, по России тоже лететь особо некуда: гостиницы закрыты, а гостей из столицы во многих регионах на 2 недели сажают на карантин. При это сэкономить у перевозчиков получается разве что на керосине. Ведь зарплату персоналу платить надо, платить за стоянку для самолетов надо, да и сами крылатые машины нередко в лизинге.

Непривычно безлюдный терминал аэропорта "Внуково", Москва, апрель 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛИ

По данным Росавиации, пассажиропоток в апреле упал на 92,1% на международных рейсах и на 87% на внутренних. Из-за этого авиакомпании, по экспертным оценкам, могут потерять до полутриллиона рублей. Конечно, тут многое зависит от того, как быстро снимут ограничения.

КТО

Общепит

ПОЧЕМУ ТЕРПЯТ УБЫТКИ

С одной стороны, тут не все так драматично, ведь кафе и рестораны могут работать на вынос. Конечно, приходится тратиться на услуги курьеров, да и агрегаторы вроде «Яндекс.Еды» и Delivery Club берут свой процент. Зато не нужно заботиться о зале. Но проблема в том, что в отличие от тех же авиакомпаний, подавляющее большинство предприятий общепита не накопили никакого «жирка», большая часть заработанного идет на развитие бизнеса, а финансовая подушка безопасности слишком тонкая. К тому же, многие кафе и рестораны даже не могут рассчитывать на государственную поддержку: по закону, субсидии не могут получать торговцы акцизными товарами, а у таких заведений, как правило, есть алкогольная лицензия.

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛИ

Оценить довольно сложно, даже Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) в письме президентов указывала на падение оборотов от 30 до 90%.

- По самым скромным подсчетам, после окончания эпидемии не откроется каждый третий бар, ресторан или кафе, - заявил президент ФРИО Игорь Бухаров.

КТО

Фитнес-клубы

ПОЧЕМУ ТЕРПЯТ УБЫТКИ

В конце марта тренажерные залы закрылись в столице, скоро к ограничениям присоединились Московская область, Санкт-Петербург и некоторые другие регионы. В среднем по стране посещаемость фитнес-клубов упала на 50-70%.

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛИ

- Примерно 15-20% клубов уже ушли с рынка. Если власти не предложат новые меры поддержки отрасли, по итогам эпидемии эта цифра может вырасти до 50-60%, - говорит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Месяц, проведенный россиянами на самоизоляции, обходится индустрии в 7-8 млрд рублей.

КТО

Магазины одежды и другая непродовольственная розница

ПОЧЕМУ ТЕРПЯТ УБЫТКИ

Если магазин не торгует товарами первой необходимости, он должен был закрыться. Юбки, туфли и духи от прекращения работы, понятное дело, не спасали. И даже если в ассортимент, например, косметического магазина, затесались какие-нибудь протеиновые батончики, благодаря которым он может работать, в ТЦ, где торговая точка расположена, все равно пустынно. А договориться с владельцами площадей о снижении аренды удается далеко не всегда.

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛИ

Оценить потери хотя бы приблизительно пока очень сложно.

- Сетевой ритейл на сможет восстановиться еще полгода после снятия ограничений, и это оптимистичный сценарий, - говорится в письме премьер-министру Михаилу Мишустину от 49 российских компаний.

КСТАТИ

Деньги к деньгам: крупнейшие миллиардеры мира приумножили свои состояния

Для богатейших людей мира начало 2020 года стало временем невиданного обогащения. За последние два месяца состояние 25 главных миллиардеров мира увеличилось в общей сложности на $255 млрд. Что характерно, никто из них не потерял в деньгах. Хоть на несколько миллиардов, но выросло богатство каждого из них.

Это связано с тем, что акции компаний, связанных с фигурантами списка Forbes, только продолжали дорожать на американском фондовом рынке.

5 самых богатых людей мира по версии Forbes. Май-2020

Не отстают от иностранных «коллег» и отечественные капиталисты. За апрель и май в России стало на 2 долларовых миллиардера больше, а их совокупное состояние выросло на $62 млрд до $454 млрд.

По данным журнала Forbes, больше всего во время пандемии разбогатели:

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