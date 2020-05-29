Вопрос дня: Надо ли помогать нашим звездам?

Александр ШИЛОВ, народный художник России:

- На мой взгляд, помогать надо тем, чье искусство возвышает человеческий дух. А если они работают лишь ради заработков и пиара и нет мастерства исполнителей, а есть лишь оболванивание людей - такое искусство поддерживать не надо. Настоящее искусство - если оно понятно и нужно людям - окружает человека красотой. Сейчас такое искусство встречается редко. Но если человек востребован - он бедствовать не будет никогда.

Мария АРОНОВА, народная артистка России, актриса Театра им. Вахтангова:

- Гимн петь нужно директору нашего Вахтанговского театра. У нас будут отпускные. Их перечислят на карточку. А вот что творится в десятках театров по стране, где такой подушки нет финансовой? И почему все говорят только об артистах - а гримеры, осветители, костюмеры?

Алла СУРИКОВА, режиссер:

- Тем, кто находится в состоянии глубокой депрессии и не знает, как жить завтра, помогать надо.

Григорий ГЛАДКОВ, композитор:

- Надо помогать всем одинаково. Не важно, артист ты или рабочий. Но не деньгами - деньги разворуют. Нужно отменить всем коммунальные платежи - вот это будет помощь.

Татьяна Юрьевна ВИЗБОР, радиоведущая, бард:

- В споре Шнурова и Пригожина я скорее центрист. Не уверена, что звезды бедствуют, как пенсионеры, - но вот я - пенсионер и не жалуюсь. Нахожу варианты экономий. У нас отменились все фестивали - не только Грушинский. Пижамную вечеринку сделаем - будет более 40 участников из разных городов.

Владимир ПЛЮЩЕВ, экс-главный тренер сборной России по хоккею:

- Есть гораздо более нуждающиеся - многодетные, ветераны, инвалиды. Но вот ребята-спортсмены, которых я знаю, не скулят и не спекулируют на этой теме. Например, хоккеисты, в Вашингтоне и Москве. Конечно, они на хороших контрактах. В отличие, например, от цирковых - вот у тех, кто разъезжал по городам с животными, совсем бедственное положение, им же надо зверюшек кормить.