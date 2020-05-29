Анекдоты: «Внимание! В фильме содержатся сцены рукопожатий, прикосновений к лицу и пребывания на улице без уважительной причины. 18+»
...Но есть и хорошие новости.
Теперь любому хозяину собаки есть что ответить на немой вопрос своего питомца: «Слышь, а ты сам-то в наморднике хоть раз гулял?»
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«Самоизоляция - это только первые пять лет тяжело. Потом привыкаешь».
Робинзон Крузо.
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Лайфхак для учителей: на онлайн-ЕГЭ никто из учеников не почувствует от вас запах коньяка.
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Мать говорит 16-летней дочери:
- Когда я была в твоем возрасте, мне было не до мальчиков!
- Конечно, мамочка, ведь мне тогда и годика не исполнилось…
* * *
- Ватсон, а пойдемте на болота гулять...
- Нельзя, сэр Генри, карантин.
- А мы скажем, что собачка убежала, ищем...
* * *
- Тебе не кажется, что я поправилась?..
- Дорогая, ты никогда и не была худенькой.
Время смерти: 11.40.
Причина смерти: коронавирус.
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Купил себе влажные салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А как вы собираетесь отдыхать в этом году?
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Карантин закончится. Привычка открывать дверь ногой останется.
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- Это центр занятости?
- Да.
- Можно у вас стольник занять?
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Когда мужик уже не пытается втянуть пузо при виде красивой женщины, его жена может быть спокойна.
ИСТОЧНИК KP.RU