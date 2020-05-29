Анекдоты: «Внимание! В фильме содержатся сцены рукопожатий, прикосновений к лицу и пребывания на улице без уважительной причины. 18+»

...Но есть и хорошие новости.

Теперь любому хозяину собаки есть что ответить на немой вопрос своего питомца: «Слышь, а ты сам-то в наморднике хоть раз гулял?»

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«Самоизоляция - это только первые пять лет тяжело. Потом привыкаешь».

Робинзон Крузо.

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Лайфхак для учителей: на онлайн-ЕГЭ никто из учеников не почувствует от вас запах коньяка.

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Мать говорит 16-летней дочери:

- Когда я была в твоем возрасте, мне было не до мальчиков!

- Конечно, мамочка, ведь мне тогда и годика не исполнилось…

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- Ватсон, а пойдемте на болота гулять...

- Нельзя, сэр Генри, карантин.

- А мы скажем, что собачка убежала, ищем...

* * *

- Тебе не кажется, что я поправилась?..

- Дорогая, ты никогда и не была худенькой.

Время смерти: 11.40.

Причина смерти: коронавирус.

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Купил себе влажные салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А как вы собираетесь отдыхать в этом году?

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Карантин закончится. Привычка открывать дверь ногой останется.

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- Это центр занятости?

- Да.

- Можно у вас стольник занять?

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Когда мужик уже не пытается втянуть пузо при виде красивой женщины, его жена может быть спокойна.