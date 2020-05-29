Число умерших из-за коронавируса в России на 29 мая 2020 года возросло до 4 142 человек. За сутки в разных регионах страны жертвами болезни стали 174 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала выявления заболевания в РФ общее число заражений превысило 379 тысяч человек. В настоящее время количество инфицированных составляет 223 916 человек. У большинства болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме.

Тем временем, число вылечившихся уже перевалило за 150 тысяч человек. За сутки из больниц были выписаны более 8,7 тысяч пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минздрав РФ опубликовал новые рекомендации о том, кого теперь следует считать пациентом с covid-19. Сообщается, что в случае если у человека анализы теста на коронавирус показали положительный результат, но у инфицированного нет жалоб, то его можно не учитывать при подсчете данных статистики зараженных.