2020-05-28T02:37:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям, рассказали в Минздраве

В ведомстве объяснили новую методику подсчета статистики зараженных covid-19
Юлия КЕКОВА
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Кого будут считать пациентом с коронавирусом, рассказали в МинздравеКого будут считать пациентом с коронавирусом, рассказали в МинздравеФото: REUTERS
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Министерство здравоохранения РФ выпустило новые рекомендации о том, кого следует относить к категории пациентов с коронавирусом.

Сообщается, что если у человека оказался положительный тест на covid-19, но нет жалоб, то теперь такие граждане не подлежат учету в статистике заболеваемости. То есть теперь фактически "бессимптомные пациенты" перешли в категорию "носители" вируса.

- При выявлении вируса и отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8, - говорится в документе.

Материал, разработанный Минздравом, предназначен исключительно для медработников, включая врачей-патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов.

При этом документ не запрещает, например в регионах, подсчитывать количество людей с таким состоянием вне статистической графы "заболеваемость". Скажем, сейчас оперативный штаб каждый день сообщает нам о "новых случаях коронавируса", в том числе тех, которые выявлены у "бессимптомников".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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