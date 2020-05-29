Участники парада Победы приступят к тренировкам в масках и перчатках

- Тренировки парада посвященного 75-летию Победы с 8 по 15 июня на парадной площадке в подмосковном Алабине. На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади, согласованные с руководством города Москвы. А 20 июня там же, на главной площади страны, состоится генеральная репетиция парада, - заявил газете "Красная Звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Он отметил, что перед отправкой на тренировки каждый военнослужащий еще раз пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада. Тренироваться все будут в средствах индивидуальной защиты – в перчатках и масках, а общение военнослужащих из разных подразделений будет запрещено. За этим будут следить военные медики.

По данным Салюкова 24 июня над Москвой пролетят 75 воздушных судов. В состав механизированной колонны, что пройдет по Красной площади впервые будут включены 23 образца новой и модернизированной техники: танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4 и береговой ракетный комплекс "Бал".

- Меры предосторожности предусмотрены беспрецедентные и самые действенные. Подразделения войск РХБ защиты будут регулярно проводить дезинфекцию парадных площадок (перед тренировками), транспорта, выделенного для доставки парадных расчетов, а также мест проживания участников парада, - подчеркнул Олег Салюков.

Генерал армии напомнил, что кроме Москвы, 24 июня пройдут военные парады в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.

В общей сложности к участию в праздничных мероприятиях привлекается свыше 177 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц вооружения и военной техники.

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