Америка в огне: пожары, погромы, мародерство в Миннеаполисе

В одном из крупнейших мегаполисов США, Миннеаполисе (штат Миннесота) уже объявлен режим чрезвычайной ситуации, губернатор дал разрешение на ввод туда сил национальной гвардии. В соседний Сент-Пол, как ожидается, нацгвардия войдет уже сегодня.

Тамошние полицейские уже не в силах сами удержать многочисленных протестующих от поджогов, погромов и мародерства.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРИЧИНА ИЛИ БЕСПРИЧИННЫЙ ПРОИЗВОЛ

Причиной массовых протестов (и, как следствие, беспорядков) стала смерть местного чернокожего жителя Джорджа Флойда. Несколько дней назад он был задержан полицейскими, вызванными кассиром одного из магазинов: Флойд пытался расплатиться фальшивым чеком. На мужчину надели наручники и повалили его на асфальт, при этом один из копов на несколько минут прижал задержанного к земле, надавив ему коленом на шею. Полицейские были белыми.

Момент жесткого задержания Флойда попал на камеры наблюдения.Фото: Youtube

Свидетели задержания сняли на камеры мобильных телефонов крики Флойда о том, что ему трудно дышать. Он потерял сознание и через несколько часов умер в реанимации.

Каждый раз подобного рода трагедия вызывает волны протестов в Америке. Мэр Миннеаполиса, губернатор Миннесоты, спикер Конгресса и сам президент Трамп уже выразили свою озабоченность случившимся.

ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ

Глава полиции Миннеаполиса, афроамериканец, немедленно заявил, что всегда подозревал подчиненных в нетолерантном отношении к расовым меньшинствам, четверых полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили. Всем стражам правопорядка немедленно припомнили число инцидентов, в ходе которых чернокожие беспричинно подвергались задержанию или обыску. Правда есть и другая статистика: в городе, треть населения которого является афроамериканцами, две трети от общего числа правонарушений именно черными и совершаются. Что мешало главе полицейского департамента воспитывать толерантность в рядах своих подчиненных, не сообщается.

Менее агрессивные участники протестов требуют правосудия для полицейских, не участвуя в погромах.Фото: REUTERS

Днем протестующие выходят на улицу с портретами жертвы полицейских...Фото: REUTERS

... в темное время суток настает время грабежей и поджогов.Фото: REUTERS

Равно как и не говорится, сколько протестовавших против полицейского произвола уже задержано или объявлено в розыск. Разумеется, не за протест как таковой, который продолжался всего лишь несколько часов у мемориала, стихийно возникшего на месте задержания Флойда. Традиционно для Америки он перетек сначала в штурм полицейского участка, затем в поджоги автомобилей и зданий, после чего началось откровенное мародерство. Толпа разбивала витрины магазинов, взламывала кассы и сейфы, сметала с прилавков все, что можно, и увозила это в огромных магазинных тележках или набивала ими багажники автомобилей.

Во вторую ночь участники беспорядков сожгли несколько крупных магазинов.Фото: REUTERS

Камеры слежения, операторы телеканалов да и сами участники «акций» фиксировали это на камеры. Опознать и задержать мародеров, казалось бы, проще простого. Но пока никто не арестован.

Пострадавшим от слезоточивого газа промывают глаза молоком.Фото: REUTERS

ГОРЯЩИЙ ГОРОД

В Миннеаполисе полыхает уже десяток подожженных зданий, разграблены десятки магазинов и офисных комплексов, искорежены сотни автомобилей. Беспорядки перекинулись и на город-спутник, Сент-Пол, мэр которого также запросил губернатора штата о введении сил национальной гвардии для поддержания правопорядка.

За пару суток уличного противостояния с полицией участники погромов успели обзавестись "боевыми ранами".Фото: REUTERS

Один из протестующих попытался протаранить группу полицейских, его задержали. Другой решил ограбить ломбард, но был застрелен владельцем заведения. Против вандалов полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.

ЧТО СДЕЛАЕТ ТРАМП?

Без сомнений, произволу полиции нет месту в обществе. Смерть Флойда будет расследована, виновных накажут. Это пообещал сам Трамп, который настроен весьма решительно. Причем не только по отношению к полицейским. «Не могу просто так сидеть и смотреть на то, что происходит с великим американским городом, в котором отсутствует сильный лидер. Либо этот слабак, мэр Джейкоб Фрей, возьмет себя в руки и усмирит толпу, либо я сам отправлю туда Национальную гвардию», — заявил американский президент.

В полицейских летит всё, что попадается под руку.Фото: REUTERS

Но подозрения в полицейском произволе не оправдывают поведенческого произвола отдельных групп общества. Хотя оправдание, наверняка, найдется: в обескровленной пандемией коронавируса Америке, да ещё перед президентскими выборами, скандалы и массовые беспорядки на почве расовой ненависти никому не нужны. Власть медлит и, скорее всего, как всегда предпочтет сосредоточиться на причине массового бунта. Сценарий давно отработан: семья погибшего получит солидную компенсацию, задержавших его полицейских, возможно, отдадут под суд, именем Флойда назовут очередную общественную организацию, которая ближайшие годы будет кормиться правительственными грантами, финансирующими работу по заглаживанию вины белых американцев за рабовладельческое прошлое их далеких предков.

Самые популярные лозунги у протестующих - "Жизни черных имеют значение!" и "Правосудие для Флойда!".Фото: REUTERS

Но можно побиться об заклад, что через несколько месяцев в одном из американских изданий появится статья, в которой журналисты представят доказательства того, что на счету покинувшего этот мир Флойда не было ни одного доброго дела. Был только внушительный список подозрений и прямых доказательств совершения им преступлений, похлеще, чем подделанный банковский чек.

Пока же опубликована стенограмма первоначального обращения в полицию, согласно которой находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый расплатился за сигареты фальшивкой, вел себя неадекватно.