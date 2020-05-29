2020-05-29T08:43:43+03:00
В мире

Власти Миннеаполиса ввели режим ЧС из-за беспорядков

В городе уже третий день идут протесты после того, как полицейский убил мужчину во время задержания
Ася КУЗНЕЦОВА
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Протесты, переросшие в беспорядки и погромы, начались в Миннесоте после того, как полицейский задушил при задержании 46-летнего Джорджа ФлойдаПротесты, переросшие в беспорядки и погромы, начались в Миннесоте после того, как полицейский задушил при задержании 46-летнего Джорджа ФлойдаФото: REUTERS
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Мэр американского города Миннеаполис Джейкоб Фрей ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, сообщается в указе мэра.

Режим ЧС позволяет властям города прибегать к помощи бойцов Национальной гвардии США в сохранении порядка. ЧС продлится 72 часа до вечера 31 мая, если власти не снимут его указом раньше.

Беспорядки в Миннеаполисе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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