Власти Миннеаполиса ввели режим ЧС из-за беспорядков
В городе уже третий день идут протесты после того, как полицейский убил мужчину во время задержания
Протесты, переросшие в беспорядки и погромы, начались в Миннесоте после того, как полицейский задушил при задержании 46-летнего Джорджа ФлойдаФото: REUTERS
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Мэр американского города Миннеаполис Джейкоб Фрей ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, сообщается в указе мэра.
Режим ЧС позволяет властям города прибегать к помощи бойцов Национальной гвардии США в сохранении порядка. ЧС продлится 72 часа до вечера 31 мая, если власти не снимут его указом раньше.
Беспорядки в Миннеаполисе.
ИСТОЧНИК KP.RU